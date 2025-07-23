Погода в Украине 23 июля: атмосферный фронт принесет грозы и шквалы
Киев • УНН
23 июля в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы на Левобережье. Температура воздуха составит 23-32°C, в Киеве без осадков, 26-28°C.
В среду, 23 июля, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, создателем неустойчивой погоды в большинстве областей будет атмосферный фронт, который будет перемещаться с запада на восток и обусловит на Левобережье кратковременный дождь, грозу, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Сохранится по-летнему теплая погода. Температура в западных и северных областях днем 23-28°; на остальной территории 27-32°
В Киеве и области в среду в основном будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха - 26-28°.
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