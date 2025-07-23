Погода в Украине 23 июля: атмосферный фронт принесет грозы и шквалы

В среду, 23 июля, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, создателем неустойчивой погоды в большинстве областей будет атмосферный фронт, который будет перемещаться с запада на восток и обусловит на Левобережье кратковременный дождь, грозу, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Сохранится по-летнему теплая погода. Температура в западных и северных областях днем 23-28°; на остальной территории 27-32° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду в основном будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха - 26-28°.

Всемирный день синдрома Шегрена и День китов и дельфинов: что еще отмечают 23 июля