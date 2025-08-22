$41.380.02
21 августа, 14:24
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 108127 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 131776 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 234142 просмотра
Украину накроют дожди, грозы и шквалы: где ожидать непогоду

Киев

 • 10 просмотра

В пятницу, 22 августа, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, а также дожди, грозы и шквалы. Температура воздуха будет колебаться от 17° до 33°.

Украину накроют дожди, грозы и шквалы: где ожидать непогоду

В пятницу, 22 августа, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает  УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются умеренные, местами значительные дожди, днем, кроме запада, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура в западных областях 17-22°; на остальной территории 28-33°, в северных областях 20-25°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу ожидается умеренный дождь, днем с грозой, по области местами значительные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, на Киевщине днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура 21-23°.

День зубной феи и Международный день фольклора: что еще празднуют 22 августа22.08.25, 06:47

Вадим Хлюдзинский

Киев
Николаевская область
Киевская область
Одесская область
Украина
Киев