Украину накроют дожди, грозы и шквалы: где ожидать непогоду
Киев • УНН
В пятницу, 22 августа, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, а также дожди, грозы и шквалы. Температура воздуха будет колебаться от 17° до 33°.
В пятницу, 22 августа, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются умеренные, местами значительные дожди, днем, кроме запада, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура в западных областях 17-22°; на остальной территории 28-33°, в северных областях 20-25°
В Киеве и области в пятницу ожидается умеренный дождь, днем с грозой, по области местами значительные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, на Киевщине днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура 21-23°.
