21 серпня, 14:24
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Україну накриють дощі, грози та шквали: де очікувати негоду

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У п'ятницю, 22 серпня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, а також дощі, грози та шквали. Температура повітря коливатиметься від 17° до 33°.

Україну накриють дощі, грози та шквали: де очікувати негоду

У п'ятницю, 22 серпня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях очікуються помірні, місцями значні дощі, вдень, крім заходу, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура у західних областях 17-22°; на решті території 28-33°, у північних областях 20-25°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю очікується помірний дощ, вдень з грозою, по області місцями значні дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, на Київщині вдень місцями град та шквали 15-20 м/с. Температура 21-23°.

День зубної феї та Міжнародний день фольклору: що ще святкують 22 серпня22.08.25, 06:47 • 172 перегляди

Вадим Хлюдзинський

КиївКиївщинаПогода та довкілля
Миколаївська область
Київська область
Одеська область
Україна
Київ