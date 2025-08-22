Україну накриють дощі, грози та шквали: де очікувати негоду
Київ • УНН
У п'ятницю, 22 серпня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, а також дощі, грози та шквали. Температура повітря коливатиметься від 17° до 33°.
У п'ятницю, 22 серпня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, у в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях очікуються помірні, місцями значні дощі, вдень, крім заходу, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура у західних областях 17-22°; на решті території 28-33°, у північних областях 20-25°
У Києві та області у п'ятницю очікується помірний дощ, вдень з грозою, по області місцями значні дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, на Київщині вдень місцями град та шквали 15-20 м/с. Температура 21-23°.
