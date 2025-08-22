День зубної феї та Міжнародний день фольклору: що ще святкують 22 серпня

$41.380.02
48.170.16
ukenru
21 серпня, 14:24 • 22646 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 26592 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 31873 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 19415 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 31318 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 70424 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 78268 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 80800 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 102669 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 234135 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
93%
742мм
Популярнi новини
Білий дім висміяв ідею рф стати одним із гарантів безпеки України21 серпня, 18:10 • 11453 перегляди
Ми дізнаємось протягом двох тижнів, чи буде мир в Україні, інакше змінимо тактику - Трамп21 серпня, 18:24 • 6000 перегляди
У центрі столиці завтра обмежать рух транспорту: що відомо 21 серпня, 19:23 • 3546 перегляди
Єврокомісар ставить під сумнів реальний авторитет путіна на тлі заяв лаврова21 серпня, 20:25 • 10346 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto01:26 • 8626 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 22646 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 31873 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 108122 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 131771 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 234135 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Олександр Сирський
Микита Хрущов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білорусь
Білий дім
Реклама
УНН Lite
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico02:18 • 1622 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 74824 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 68844 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 67249 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 93604 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Крилата ракета
Truth Social
Футбол

День зубної феї та Міжнародний день фольклору: що ще святкують 22 серпня

Київ • УНН

 • 128 перегляди

22 серпня святкують День зубної феї, Міжнародний день фольклору та Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань. Також відзначається Всесвітній день рослинного молока та День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків.

День зубної феї та Міжнародний день фольклору: що ще святкують 22 серпня

Сьогодні, 22 серпня, святкується День зубної феї та Міжнародний день фольклору. Також відзначається Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань, пише УНН.

День зубної феї

Це день маленького дива, яке для багатьох стало незабутньою сторінкою дитинства, відзначається двічі на рік 28 лютого та 22 серпня. Цей день вшановує чарівну традицію зубної феї, улюбленого персонажу в багатьох культурах, яка винагороджує дітей за втрачені зуби. Погодьтеся, завжди було радісно прокинутися з невеличким гостинцем під подушкою в обмін на втрачений зуб.

AI-скандал Маска: Grok випадково розкрив запити про плани вбивства, рецепти наркотиків та дані тисяч користувачі21.08.25, 15:18 • 2840 переглядiв

Міжнародний день фольклору

Це всесвітнє свято, яке вшановує багате полотно традицій, історій, танців і форм мистецтва, які складають фольклор різних культур. Цей день є нагадуванням про важливість збереження та вшанування унікальної культурної спадщини, яка об’єднує громади.

День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків

Україна вшановує співробітників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків. Правоохоронці країни віддають пошану своїм колегам, які втратили життя, протидіючи злочинцям. Для нашої держави цей день також набирає особливого забарвлення через війну, бо тисячі діючих та колишніх правоохоронців беруть участь в обороні нашої держави від російського агресора.

Зеленська: 44% українських дітей мають ознаки потенційного ПТСР21.08.25, 14:55 • 7628 переглядiв

Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань

Ця дата була встановлена на Генеральній Асамблеї ООН. Держави підтвердили своє безумовне засудження насильницьких дій, терористичних актів та екстремізму, які й досі відбуваються в окремих частинах світу. Люди потерпають лише через те, що належать до іншого віросповідання або мають інші переконання.

Всесвітній день рослинного молока

Цей день у списку свят з'явився нещодавно – у 2017 році. Його відзначають у противагу Дню молока, а також щоб наголосити на перспективах та перевагах рослинної молокоіндустрії.

Біг пам’яті й сили: у Луцьку відбудеться благодійний забіг MHP Run4Victory на підтримку військових21.08.25, 10:30 • 2174 перегляди

Павло Зінченко

СуспільствоКультура