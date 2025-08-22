День зубної феї та Міжнародний день фольклору: що ще святкують 22 серпня
Київ • УНН
22 серпня святкують День зубної феї, Міжнародний день фольклору та Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань. Також відзначається Всесвітній день рослинного молока та День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків.
Сьогодні, 22 серпня, святкується День зубної феї та Міжнародний день фольклору. Також відзначається Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань, пише УНН.
День зубної феї
Це день маленького дива, яке для багатьох стало незабутньою сторінкою дитинства, відзначається двічі на рік 28 лютого та 22 серпня. Цей день вшановує чарівну традицію зубної феї, улюбленого персонажу в багатьох культурах, яка винагороджує дітей за втрачені зуби. Погодьтеся, завжди було радісно прокинутися з невеличким гостинцем під подушкою в обмін на втрачений зуб.
Міжнародний день фольклору
Це всесвітнє свято, яке вшановує багате полотно традицій, історій, танців і форм мистецтва, які складають фольклор різних культур. Цей день є нагадуванням про важливість збереження та вшанування унікальної культурної спадщини, яка об’єднує громади.
День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків
Україна вшановує співробітників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків. Правоохоронці країни віддають пошану своїм колегам, які втратили життя, протидіючи злочинцям. Для нашої держави цей день також набирає особливого забарвлення через війну, бо тисячі діючих та колишніх правоохоронців беруть участь в обороні нашої держави від російського агресора.
Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань
Ця дата була встановлена на Генеральній Асамблеї ООН. Держави підтвердили своє безумовне засудження насильницьких дій, терористичних актів та екстремізму, які й досі відбуваються в окремих частинах світу. Люди потерпають лише через те, що належать до іншого віросповідання або мають інші переконання.
Всесвітній день рослинного молока
Цей день у списку свят з'явився нещодавно – у 2017 році. Його відзначають у противагу Дню молока, а також щоб наголосити на перспективах та перевагах рослинної молокоіндустрії.
