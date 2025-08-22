$41.380.02
21 августа, 14:24
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
День зубной феи и Международный день фольклора: что еще празднуют 22 августа

Киев • УНН

 • 46 просмотра

22 августа празднуют День зубной феи, Международный день фольклора и Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений. Также отмечается Всемирный день растительного молока и День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

День зубной феи и Международный день фольклора: что еще празднуют 22 августа

Сегодня, 22 августа, празднуется День зубной феи и Международный день фольклора. Также отмечается Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений, пишет УНН.

День зубной феи

Этот день маленького чуда, которое для многих стало незабываемой страницей детства, отмечается дважды в год 28 февраля и 22 августа. Этот день чествует волшебную традицию зубной феи, любимого персонажа во многих культурах, которая вознаграждает детей за потерянные зубы. Согласитесь, всегда было радостно проснуться с небольшим гостинцем под подушкой в обмен на потерянный зуб.

ИИ-скандал Маска: Grok случайно раскрыл запросы о планах убийства, рецептах наркотиков и данные тысяч пользователей21.08.25, 15:18 • 2840 просмотров

Международный день фольклора

Это всемирный праздник, который чествует богатое полотно традиций, историй, танцев и форм искусства, которые составляют фольклор различных культур. Этот день является напоминанием о важности сохранения и чествования уникального культурного наследия, которое объединяет общины.

День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей

Украина чествует сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Правоохранители страны отдают дань уважения своим коллегам, которые потеряли жизнь, противодействуя преступникам. Для нашего государства этот день также приобретает особую окраску из-за войны, потому что тысячи действующих и бывших правоохранителей участвуют в обороне нашего государства от российского агрессора.

Зеленская: 44% украинских детей имеют признаки потенциального ПТСР21.08.25, 14:55 • 7600 просмотров

Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений

Эта дата была установлена на Генеральной Ассамблее ООН. Государства подтвердили свое безусловное осуждение насильственных действий, террористических актов и экстремизма, которые до сих пор происходят в отдельных частях мира. Люди страдают только потому, что принадлежат к другому вероисповеданию или имеют другие убеждения.

Всемирный день растительного молока

Этот день в списке праздников появился недавно – в 2017 году. Его отмечают в противовес Дню молока, а также чтобы подчеркнуть перспективы и преимущества растительной молокоиндустрии.

Бег памяти и силы: в Луцке состоится благотворительный забег MHP Run4Victory в поддержку военных21.08.25, 10:30 • 2170 просмотров

