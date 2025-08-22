День зубной феи и Международный день фольклора: что еще празднуют 22 августа
Киев • УНН
22 августа празднуют День зубной феи, Международный день фольклора и Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений. Также отмечается Всемирный день растительного молока и День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Сегодня, 22 августа, празднуется День зубной феи и Международный день фольклора. Также отмечается Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений, пишет УНН.
День зубной феи
Этот день маленького чуда, которое для многих стало незабываемой страницей детства, отмечается дважды в год 28 февраля и 22 августа. Этот день чествует волшебную традицию зубной феи, любимого персонажа во многих культурах, которая вознаграждает детей за потерянные зубы. Согласитесь, всегда было радостно проснуться с небольшим гостинцем под подушкой в обмен на потерянный зуб.
ИИ-скандал Маска: Grok случайно раскрыл запросы о планах убийства, рецептах наркотиков и данные тысяч пользователей21.08.25, 15:18 • 2840 просмотров
Международный день фольклора
Это всемирный праздник, который чествует богатое полотно традиций, историй, танцев и форм искусства, которые составляют фольклор различных культур. Этот день является напоминанием о важности сохранения и чествования уникального культурного наследия, которое объединяет общины.
День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
Украина чествует сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Правоохранители страны отдают дань уважения своим коллегам, которые потеряли жизнь, противодействуя преступникам. Для нашего государства этот день также приобретает особую окраску из-за войны, потому что тысячи действующих и бывших правоохранителей участвуют в обороне нашего государства от российского агрессора.
Зеленская: 44% украинских детей имеют признаки потенциального ПТСР21.08.25, 14:55 • 7600 просмотров
Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений
Эта дата была установлена на Генеральной Ассамблее ООН. Государства подтвердили свое безусловное осуждение насильственных действий, террористических актов и экстремизма, которые до сих пор происходят в отдельных частях мира. Люди страдают только потому, что принадлежат к другому вероисповеданию или имеют другие убеждения.
Всемирный день растительного молока
Этот день в списке праздников появился недавно – в 2017 году. Его отмечают в противовес Дню молока, а также чтобы подчеркнуть перспективы и преимущества растительной молокоиндустрии.
Бег памяти и силы: в Луцке состоится благотворительный забег MHP Run4Victory в поддержку военных21.08.25, 10:30 • 2170 просмотров