03:44 • 1776 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 18932 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 40681 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 77384 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 132921 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 86798 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 84280 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 67219 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 54953 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248433 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день недели

Киев • УНН

 • 4452 просмотра

На большей части территории Украины 18 августа будет облачно с прояснениями. В центральных, Харьковской, Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день недели

В понедельник, 18 августа, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в большинстве центральных, Харьковской, Одесской и Николаевской областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 19-24°; на юге и юго-востоке страны 27-32°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха - 21-23°.

Вадим Хлюдзинский

