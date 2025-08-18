Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день недели
Киев • УНН
На большей части территории Украины 18 августа будет облачно с прояснениями. В центральных, Харьковской, Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.
В понедельник, 18 августа, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в большинстве центральных, Харьковской, Одесской и Николаевской областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 19-24°; на юге и юго-востоке страны 27-32°
В Киеве и области в понедельник будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха - 21-23°.
