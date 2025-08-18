Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижня
Київ • УНН
На більшості території України 18 серпня буде хмарно з проясненнями. У центральних, Харківській, Одеській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі та грози.
У понеділок, 18 серпня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, у більшості центральних, Харківській, Одеській та Миколаївській областях місцями пройде короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 19-24°; на півдні та південному сході країни 27-32°
У Києві та області у понеділок буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря - 21-23°.
