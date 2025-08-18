Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижня

$41.450.00
48.440.00
ukenru
17 серпня, 18:51 • 17010 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
17 серпня, 17:11 • 32686 перегляди
Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 38757 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 74079 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 131226 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 86284 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 83775 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67083 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 54862 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248369 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1м/с
71%
747мм
Популярнi новини
Трамп підтримує пропозицію путіна про контроль рф над Донбасом в обмін на мир - Fox News17 серпня, 18:29 • 4114 перегляди
В Ізраїлі масові протести за повернення заручників та припинення війни у Секторі ГазиPhoto17 серпня, 19:19 • 11114 перегляди
"Мир", що вимагає здачі Києвом Донбасу, є неприйнятним - посол ЄС в Україні17 серпня, 19:47 • 5060 перегляди
Україна розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" дальністю понад 3 тис. км17 серпня, 21:01 • 21300 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі02:08 • 3394 перегляди
Публікації
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 74078 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 372780 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 323223 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 326378 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 332714 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дитина
Урсула фон дер Ляєн
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Європа
Франція
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 28709 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 24762 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 60479 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 49676 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 117779 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Bild
Truth Social
Футбол
Шахед-136

Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижня

Київ • УНН

 • 228 перегляди

На більшості території України 18 серпня буде хмарно з проясненнями. У центральних, Харківській, Одеській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі та грози.

Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижня

У понеділок, 18 серпня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у  більшості центральних, Харківській, Одеській та Миколаївській областях місцями пройде короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 19-24°; на півдні та південному сході країни 27-32°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря - 21-23°.

Міжнародний день Піно Нуар та День "Ніколи не здавайся": що ще відзначають 18 серпня18.08.25, 06:30 • 834 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Миколаївська область
Київська область
Харківська область
Одеська область
Україна
Київ