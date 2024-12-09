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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украину накроет облачность, дожди и температуры до +15°C: прогноз на 9 декабря

Украину накроет облачность, дожди и температуры до +15°C: прогноз на 9 декабря

Киев  •  УНН

 • 7679 просмотра

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В Украине преимущественно облачная погода с разными температурными условиями. В Киеве ожидается небольшой дождь при + 1...+3°C, тогда как в Симферополе будет теплее всего-до +15°C.

На территории Украины преимущественно облачная погода с различными температурными условиями и местными осадками. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В столице, Киеве, прогнозируют небольшой дождь, температурный диапазон составит от +1 до + 3°C.

Львов встретит день с дождем и мокрым снегом, температура будет колебаться между +2 и + 4°C.

В центральных и восточных городах, таких как Днепр, Харьков, Донецк и Луганск будет облачно, но без осадков, с температурами от +1 до +5°C. Южные города, в частности Одесса, обещают более теплую, сухую погоду-до +9°C.

В Симферополе прогнозируют самую высокую температуру - до +15°C, тогда как в Мелитополе ожидается до +8°C.

Средняя дневная температура по стране составит +3...+5°C, а в западных регионах возможны умеренные осадки.

Погода в Украине: туман на Западе и температурные качели от -3° до +6°1 дек. 2024, 15:00 • 19923 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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