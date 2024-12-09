Украину накроет облачность, дожди и температуры до +15°C: прогноз на 9 декабря
Киев • УНН
В Украине преимущественно облачная погода с разными температурными условиями. В Киеве ожидается небольшой дождь при + 1...+3°C, тогда как в Симферополе будет теплее всего-до +15°C.
На территории Украины преимущественно облачная погода с различными температурными условиями и местными осадками. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
В столице, Киеве, прогнозируют небольшой дождь, температурный диапазон составит от +1 до + 3°C.
Львов встретит день с дождем и мокрым снегом, температура будет колебаться между +2 и + 4°C.
В центральных и восточных городах, таких как Днепр, Харьков, Донецк и Луганск будет облачно, но без осадков, с температурами от +1 до +5°C. Южные города, в частности Одесса, обещают более теплую, сухую погоду-до +9°C.
В Симферополе прогнозируют самую высокую температуру - до +15°C, тогда как в Мелитополе ожидается до +8°C.
Средняя дневная температура по стране составит +3...+5°C, а в западных регионах возможны умеренные осадки.
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