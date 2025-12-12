Украину накроет мокрый снег и гололедица: прогноз погоды на 13 и 14 декабря
Киев • УНН
На 14 декабря в Украине прогнозируют мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедицу на дорогах. Температура воздуха будет колебаться от 3 мороза до 6 тепла, ожидается сильный северо-западный ветер.
В воскресенье, 14 декабря, на севере, западе, в центральной части Украины, местами в Харьковской и Запорожской областях ожидается мокрый снег и снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Детали
Температура воздуха в воскресенье ожидается от 3 мороза до 3 тепла, в западных областях +3+6 градусов. В большинстве восточных областей без существенных осадков, тогда как на юге ожидается дождь, а в Запорожской области - мокрый снег.
Также в воскресенье ожидается порывистый сильный северо-западный ветер. В то же время в субботу, 13 декабря, в Украине осадков не будет, но ожидается похолодание в большинстве областей.
Ветер будет порывистым, до сильного, на Левобережье Украины. В течение дня ожидается от 2 мороза до 2 тепла, в западных областях +2+5 градусов.
В Киеве завтра, 13 декабря, без осадков и даже может быть солнышко. Днем около нуля. В воскресенье, 14 декабря, в столице мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, температура воздуха 0+2 градуса. Оба дня – ветрено
Кроме того, на дорогах ожидается гололедица, а сама погода может негативно влиять на метеозависимых.
Напомним
В пятницу, 12 декабря, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями.