Украину накроет мокрый снег и гололедица: прогноз погоды на 13 и 14 декабря

$42.270.01
49.520.30
ukenru
Эксклюзив
11:47 • 1816 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 2992 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 9032 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 10370 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
07:00 • 15480 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 24631 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 36981 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 45988 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 37709 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 36066 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.4м/с
82%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США готовятся к захвату новых танкеров с венесуэльской нефтью - Reuters12 декабря, 03:22 • 12686 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины12 декабря, 03:58 • 18961 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW12 декабря, 04:30 • 20099 просмотра
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico09:01 • 4840 просмотра
Бои за Купянск: Силы обороны подтвердили блокирование россиян в городе11:30 • 5090 просмотра
публикации
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47 • 1836 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 56060 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 59840 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 59506 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 70147 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Владимир Зеленский
Михаил Подоляк
Елена Соседка
Актуальные места
Украина
Харьковская область
Соединённые Штаты
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 4524 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 38121 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 37842 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 42882 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 39306 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Facebook
Шахед-136
Фильм

Украину накроет мокрый снег и гололедица: прогноз погоды на 13 и 14 декабря

Киев • УНН

 • 458 просмотра

На 14 декабря в Украине прогнозируют мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедицу на дорогах. Температура воздуха будет колебаться от 3 мороза до 6 тепла, ожидается сильный северо-западный ветер.

Украину накроет мокрый снег и гололедица: прогноз погоды на 13 и 14 декабря

В воскресенье, 14 декабря, на севере, западе, в центральной части Украины, местами в Харьковской и Запорожской областях ожидается мокрый снег и снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Детали

Температура воздуха в воскресенье ожидается от 3 мороза до 3 тепла, в западных областях +3+6 градусов. В большинстве восточных областей без существенных осадков, тогда как на юге ожидается дождь, а в Запорожской области - мокрый снег.

Также в воскресенье ожидается порывистый сильный северо-западный ветер. В то же время в субботу, 13 декабря, в Украине осадков не будет, но ожидается похолодание в большинстве областей.

Ветер будет порывистым, до сильного, на Левобережье Украины. В течение дня ожидается от 2 мороза до 2 тепла, в западных областях +2+5 градусов.

В Киеве завтра, 13 декабря, без осадков и даже может быть солнышко. Днем около нуля. В воскресенье, 14 декабря, в столице мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, температура воздуха 0+2 градуса. Оба дня – ветрено

- заявила Диденко.

Кроме того, на дорогах ожидается гололедица, а сама погода может негативно влиять на метеозависимых.

Напомним

В пятницу, 12 декабря, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями.

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Харьковская область
Украина
Запорожье
Киев