Україну накриє хмарна погода з дощами, температура до +12° - Гідрометцентр
Київ • УНН
У п'ятницю, 12 грудня, більшість території України очікує хмарна погода з проясненнями. На південному сході, заході та півночі країни можливі невеликі дощі, температура повітря коливатиметься від 0° до +12°.
У п'ятницю, 12 грудня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, через територію України з північного заходу на південний схід переміщуватимуться атмосферні фронти, які зумовлять захмарене небо, вдень на південному сході країни, місцями у західних та північних областях пройде невеликий дощ, на решті території без опадів.
Разом з тим на Закарпатті та в Карпатах місцями осідатиме туман. Значення температури вдень +4..+9°, на півдні країни стовпчики термометрів сягатимуть +12°; у східних областях та в Карпатах буде найпрохолодніше, там вдень 0-5° тепла
У Києві та області у п'ятницю буде хмарно з проясненнямии, дощитиме. Температура повітря 7-9° тепла.
