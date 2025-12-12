Україну накриє хмарна погода з дощами, температура до +12° - Гідрометцентр

У п'ятницю, 12 грудня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, через територію України з північного заходу на південний схід переміщуватимуться атмосферні фронти, які зумовлять захмарене небо, вдень на південному сході країни, місцями у західних та північних областях пройде невеликий дощ, на решті території без опадів.

Разом з тим на Закарпатті та в Карпатах місцями осідатиме туман. Значення температури вдень +4..+9°, на півдні країни стовпчики термометрів сягатимуть +12°; у східних областях та в Карпатах буде найпрохолодніше, там вдень 0-5° тепла - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю буде хмарно з проясненнямии, дощитиме. Температура повітря 7-9° тепла.

Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування