Україну накриє хмарна погода з дощами, температура до +12° - Гідрометцентр

01:09 • 5378 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 17859 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 26584 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 26011 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 28683 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 38691 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 20518 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21362 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16947 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 17073 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
Популярнi новини
Набридли зустрічі заради зустрічі: у Білому домі заявили, що Трамп "надзвичайно розчарований" Україною та рф11 грудня, 19:07 • 3616 перегляди
В американському штаті Теннессі страчено Гарольда Вейна Ніколса за вбивство майже сорокарічної давнини11 грудня, 19:15 • 3356 перегляди
Співробітники ТЦК в Одесі побили та хотіли мобілізувати захисника Маріуполя, який нещодавно був звільнений з полону11 грудня, 19:20 • 7798 перегляди
Справа про вбивство українки Заруцької у США: суддя розгляне психічний стан обвинуваченого11 грудня, 20:35 • 4922 перегляди
План "Б": Орбан готує зміну Конституції Угорщини для отримання президентських повноважень у випадку поразки на виборах - Bloomberg02:14 • 3008 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 38681 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 46550 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 47468 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 58343 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 59122 перегляди
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 28774 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 32088 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 37514 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 33477 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 42070 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, температура до +12° - Гідрометцентр

Київ • УНН

 • 16 перегляди

У п'ятницю, 12 грудня, більшість території України очікує хмарна погода з проясненнями. На південному сході, заході та півночі країни можливі невеликі дощі, температура повітря коливатиметься від 0° до +12°.

Україну накриє хмарна погода з дощами, температура до +12° - Гідрометцентр

У п'ятницю, 12 грудня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, через територію України з північного заходу на південний схід переміщуватимуться атмосферні фронти, які зумовлять захмарене небо, вдень на південному сході країни, місцями у західних та північних областях пройде невеликий дощ, на решті території без опадів.

Разом з тим на Закарпатті та в Карпатах місцями осідатиме туман. Значення температури вдень +4..+9°, на півдні країни стовпчики термометрів сягатимуть +12°; у східних областях та в Карпатах буде найпрохолодніше, там вдень 0-5° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю буде хмарно з проясненнямии, дощитиме. Температура повітря 7-9° тепла.

Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування10.12.25, 14:35 • 37514 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні