Украину накроет облачная погода с дождями, температура до +12° - Гидрометцентр

В пятницу, 12 декабря, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, через территорию Украины с северо-запада на юго-восток будут перемещаться атмосферные фронты, которые обусловят облачное небо, днем на юго-востоке страны, местами в западных и северных областях пройдет небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Вместе с тем на Закарпатье и в Карпатах местами будет оседать туман. Значения температуры днем +4..+9°, на юге страны столбики термометров будут достигать +12°; в восточных областях и в Карпатах будет прохладнее всего, там днем 0-5° тепла - говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями, дождливо. Температура воздуха 7-9° тепла.

Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опрос