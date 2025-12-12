Украину накроет облачная погода с дождями, температура до +12° - Гидрометцентр

$42.280.10
49.220.12
ukenru
01:09 • 8626 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 21406 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 29974 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 28184 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 30424 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 40888 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 21132 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21524 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 17058 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 17173 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.1м/с
91%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дело об убийстве украинки Заруцкой в США: судья рассмотрит психическое состояние обвиняемого11 декабря, 20:35 • 7914 просмотра
В ЕС согласовали механизм долгосрочного замораживания российских активов – СМИ11 декабря, 21:17 • 3496 просмотра
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg02:14 • 5738 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины03:58 • 4240 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW04:30 • 5914 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 40888 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 48006 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 48677 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 59494 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 60180 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Хакан Фидан
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Венесуэла
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 29973 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 32741 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 38124 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 34180 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 42624 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
ЧатГПТ
The Economist
FIFA (серия видеоигр)

Украину накроет облачная погода с дождями, температура до +12° - Гидрометцентр

Киев • УНН

 • 1124 просмотра

В пятницу, 12 декабря, на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. На юго-востоке, западе и севере страны возможны небольшие дожди, температура воздуха будет колебаться от 0° до +12°.

Украину накроет облачная погода с дождями, температура до +12° - Гидрометцентр

В пятницу, 12 декабря, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, через территорию Украины с северо-запада на юго-восток будут перемещаться атмосферные фронты, которые обусловят облачное небо, днем на юго-востоке страны, местами в западных и северных областях пройдет небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Вместе с тем на Закарпатье и в Карпатах местами будет оседать туман. Значения температуры днем +4..+9°, на юге страны столбики термометров будут достигать +12°; в восточных областях и в Карпатах будет прохладнее всего, там днем 0-5° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями, дождливо. Температура воздуха 7-9° тепла.

Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опрос10.12.25, 14:35 • 38125 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине