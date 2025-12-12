Україну накриє мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 і 14 грудня

У неділю, 14-го грудня, на півночі, заході, у центральній частині України, місцями на Харківщині та Запоріжжі очікується мокрий сніг та сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Деталі

Температура повітря у неділю очікується від 3 морозу до 3 тепла, у західних областях +3+6 градусів. У більшості східних областей без істотних опадів, тоді як на півдні очікується дощ, а у Запорізькій області - мокрий сніг.

Також у неділю очікується рвучкий сильний північно-західний вітер. Водночас у суботу, 13-го грудня, в Україні опадів не буде, але очікується похолодання у більшості областей.

Вітер буде рвучким, до сильного, на Лівобережжі України. Впродовж дня очікується від 2 морозу до 2 тепла, в західних областях +2+5 градусів.

У Києві завтра, 13-го грудня, без опадів і навіть може бути сонечко. Вдень близько нуля. У неділю, 14-го грудня, в столиці мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, температура повітря 0+2 градуси. Обидва дні – вітряно - заявила Діденко.

Крім того, на дорогах очікується ожеледиця, а сама погода може негативно впливати на метеозалежних.

Нагадаємо

У п'ятницю, 12 грудня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями.