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Украинцы подали 646 обращений о нарушении закона о языке с начала 2025 года - омбудсмен

Киев • УНН

 • 20008 просмотра

За I квартал 2025 года поступило 646 обращений о нарушении языкового законодательства, больше всего - из сферы обслуживания. Больше всего жалоб поступило из Киева, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Украинцы подали 646 обращений о нарушении закона о языке с начала 2025 года - омбудсмен

В течение I квартала текущего года к Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Кременю поступило 646 жалоб граждан о нарушении языкового законодательства. Чаще всего такие случаи касаются сферы обслуживания, пишет УНН со ссылкой на страницу языкового омбудсмена в Facebook.

В I квартале 2025 года в адрес Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя поступило 646 обращений граждан о нарушении Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

- говорится в сообщении.

Согласно информации офиса омбудсмена, больше всего жалоб поступило из Киева (261 обращение), Одесской (84), Харьковской (71), Днепропетровской (69), Киевской и Донецкой (по 22) областей. При этом чаще всего они направлены на сферу обслуживания.

Сфера обслуживания и в дальнейшем остается одной из самых чувствительных. Так, с начала 2025 года в адрес Уполномоченного поступило 307 жалоб о нарушении языкового Закона в этой области. В частности, 175 обращений касалось интернет представительств (отсутствует украиноязычная версия веб-сайтов или загружается по умолчанию версия на негосударственном языке при наличии украиноязычной); 104 - относительно предоставления услуг и 28 - относительно информации о товарах и услугах

- говорится в сообщении.

Также сохраняется проблема с соблюдением требований языкового законодательства в сфере информации для общего ознакомления и наружной рекламы.

В течение января-марта 2025 поступило 128 обращений, из которых 67 - из Киева. Вопрос соблюдения Закона в сфере образования, как это определено статьей 21, требует усиленного внимания

- сообщили в офисе омбудсмена.

рф уничтожает украинскую идентичность на оккупированных территориях: Лубинец объяснил, чем это грозит миру27.03.25, 15:18 • 22502 просмотра

Отмечается, что в течение I квартала к Уполномоченному поступило 54 обращения о нарушении законодательства педагогическими и научно-педагогическими работниками учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего и высшего образования. Есть жалобы и на образование взрослых.

Больше всего обращений касалось университетов (17).

Кроме того, велико число жалоб на нарушения в сферах культуры (32), медиа (30), органов власти (29) и здравоохранения (27).

Кремень отметил, что проблемы с соблюдением языкового законодательства существуют по всей Украине, но больше всего их в столице и городах-миллионниках - Одессе, Харькове и Днепре.

Столица - стабильный лидер по количеству жалоб. Это указывает на необходимость со стороны городских властей усилить контроль за выполнением языкового закона. Еще в апреле 2023 года Киеврада утвердила Концепцию утверждения украинского языка во всех сферах общественной жизни столицы на 2023-2025 годы, но дальше дело не пошло. Чем больше действенных инициатив, усиливающих механизмы утверждения государственного языка, тем сильнее Закон. Призываю местные власти быть наступательными в вопросах защиты языковых прав граждан Украины

- отметил он.

Кремень добавил, что по результатам рассмотрения обращений граждан Уполномоченный продолжает принимать меры реагирования, в частности осуществляет государственный контроль и налагает санкции, предусмотренные Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Дополнение

В декабре 2024 года зафиксировано рост доли украиноязычного контента. По сравнению с 2023 годом количество телеканалов, транслирующих исключительно украиноязычный продукт, выросло более чем вдвое - с 19% до 44,4%.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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