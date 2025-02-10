Кількість україномовних каналів на телебаченні зросла удвічі - Кремінь

У грудні 2024 року зафіксовано зростання частки україномовного контенту. Порівняно з 2023 роком кількість телеканалів, які транслюють виключно українськомовний продукт, зросла більш ніж удвічі - з 19% до 44,4%, йдеться в повідомленні уповноваженного із захисту державної мови Тараса Кременя, передає УНН.

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Було перевірено 36 загальнонаціональних телеканалів, що здійснюють ефірне мовлення.

Основними факторами українізації телепростору стало набуття чинності нового закону "Про медіа", який встановив вищу квоту на використання державної мови в теле- і радіомовленні - не менше 90% ефірного часу з 1 січня 2024 року

Також за результатами дослідження виявлені повна відсутність реклами недержавною мовою;

дотримання вимог мовного законодавства органами влади та місцевого самоврядування в прямому ефірі;

збільшення кількості озвучених українською мовою програм, які раніше транслювалися російською;

трансляція всіх художніх фільмів виключно державною мовою.

Водночас інформаційний простір все ще залишається частково двомовним: російська є в новинах з коментарями свідків подій, документальних проєктах про війну, в яких військові та волонтери дають інтерв'ю, а також у програмах, спрямованих на розвінчування російської пропаганди тощо.

Також виявлено неприємні тенденції: на новозареєстрованому телеканалі "СВІТЛО" зафіксовано трансляцію програм виключно російською мовою без озвучення чи субтитрування українською.

Крім того, виявлено випадки трансляції програм з російськомовними коментарями без перекладу чи субтитрів українською на каналах:

За даними Кременя, телеканал ICTV, який створює контент для марафону "Єдині новини" спільно з "Вікна.СТБ", подає інформацію російською мовою без озвучування та субтитрування українською, що призводить до поширення російської мови іншими учасниками марафону.

Результати моніторингу демонструють позитивну динаміку в утвердженні української мови на телебаченні. Проте режим двомовності, який все ще зберігається в телеефірі, викликає занепокоєння. Особливо в умовах війни, коли мова є питанням національної безпеки