Кількість україномовних каналів на телебаченні зросла удвічі - Кремінь

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 45438 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 105563 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 139991 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 198413 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 160464 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 146199 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 122180 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109163 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103423 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 157715 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 97782 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 105606 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 108616 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 100591 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 107575 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 157729 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 156532 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 289664 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 318044 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 253505 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 19983 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 26786 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 100591 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 82337 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 115653 перегляди
Актуальне
Кількість україномовних каналів на телебаченні зросла удвічі - Кремінь

Кількість україномовних каналів на телебаченні зросла удвічі - Кремінь

Київ • УНН

 • 23675 перегляди

У грудні 2024 року кількість телеканалів з виключно україномовним контентом зросла більш ніж удвічі порівняно з 2023 роком. Моніторинг 36 загальнонаціональних каналів показав як позитивні зміни, так і порушення мовного законодавства.

У грудні 2024 року зафіксовано зростання частки україномовного контенту. Порівняно з 2023 роком кількість телеканалів, які транслюють виключно українськомовний продукт, зросла більш ніж удвічі - з 19% до 44,4%, йдеться в повідомленні уповноваженного із захисту державної мови Тараса Кременя, передає УНН.

Деталі

Було перевірено 36 загальнонаціональних телеканалів, що здійснюють ефірне мовлення.

Основними факторами українізації телепростору стало набуття чинності нового закону "Про медіа", який встановив вищу квоту на використання державної мови в теле- і радіомовленні - не менше 90% ефірного часу з 1 січня 2024 року

- зазначено у звіті секретаріату уповноваженого. 
Image

Також за результатами дослідження виявлені повна відсутність реклами недержавною мовою;

дотримання вимог мовного законодавства органами влади та місцевого самоврядування в прямому ефірі;

збільшення кількості озвучених українською мовою програм, які раніше транслювалися російською;

трансляція всіх художніх фільмів виключно державною мовою.

Водночас інформаційний простір все ще залишається частково двомовним: російська є в новинах з коментарями свідків подій, документальних проєктах про війну, в яких військові та волонтери дають інтерв'ю, а також у програмах, спрямованих на розвінчування російської пропаганди тощо.

Також виявлено неприємні тенденції: на новозареєстрованому телеканалі "СВІТЛО" зафіксовано трансляцію програм виключно російською мовою без озвучення чи субтитрування українською.

Крім того, виявлено випадки трансляції програм з російськомовними коментарями без перекладу чи субтитрів українською на каналах:

  • "Квартал TV" (програма "Бункер");
    • "С-Можливо все!" (програма "У пошуках істини. Щит Ахілла");
      • "Новий канал" (програма "Знають навіть діти");
        • "НТН" (програми "Правда життя");
          • "МИ-УКРАЇНА+" (програма "Прокидайся").

            За даними Кременя, телеканал ICTV, який створює контент для марафону "Єдині новини" спільно з "Вікна.СТБ", подає інформацію російською мовою без озвучування та субтитрування українською, що призводить до поширення російської мови іншими учасниками марафону.

            Результати моніторингу демонструють позитивну динаміку в утвердженні української мови на телебаченні. Проте режим двомовності, який все ще зберігається в телеефірі, викликає занепокоєння. Особливо в умовах війни, коли мова є питанням національної безпеки

             - зазначив Тарас Кремінь.

            Нагадаємо

            У грудні 2024 року, відповідаючи на питання УНН, Кремінь зазначив, що у час війни уповільнення темпів українізації - не лише культурна проблема, а й загроза нацбезпеці.

            Мовний омбудсмен сказав, що пропаганда через інтернет і соцмережі посилює вплив ворога, а нейтральна позиція в мовному питанні лише сприяє цьому.  

            Лілія Подоляк

            Лілія Подоляк

            СуспільствоПолітика
            ukrainaУкраїна

            Звернутися з питань розміщення реклами