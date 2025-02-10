Количество украиноязычных каналов на телевидении выросло вдвое - Кремень
Киев • УНН
В декабре 2024 года количество телеканалов с исключительно украиноязычным контентом выросло более чем вдвое по сравнению с 2023 годом. Мониторинг 36 общенациональных каналов показал как положительные изменения, так и нарушения языкового законодательства.
В декабре 2024 года зафиксирован рост доли украиноязычного контента. По сравнению с 2023 годом количество телеканалов, которые транслируют исключительно украиноязычный продукт, выросло более чем вдвое - с 19% до 44,4%, говорится в сообщении уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, передает УНН.
Детали
Было проверено 36 общенациональных телеканалов, осуществляющих эфирное вещание.
Основными факторами украинизации телепространства стало вступление в силу нового закона «О медиа», который установил высшую квоту на использование государственного языка в теле- и радиовещании - не менее 90% эфирного времени с 1 января 2024 года
Также по результатам исследования выявлены полное отсутствие рекламы на негосударственном языке;
соблюдение требований языкового законодательства органами власти и местного самоуправления в прямом эфире;
увеличение количества озвученных на украинском языке программ, которые ранее транслировались на русском;
трансляция всех художественных фильмов исключительно на государственном языке.
В то же время информационное пространство все еще остается частично двуязычным: русский есть в новостях с комментариями свидетелей событий, документальных проектах о войне, в которых военные и волонтеры дают интервью, а также в программах, направленных на развенчание российской пропаганды и тому подобное.
Также выявлены неприятные тенденции: на новозарегистрированном телеканале «СВІТЛО» зафиксирована трансляция программ исключительно на русском языке без озвучки или субтитрования на украинском.
Кроме того, выявлены случаи трансляции программ с русскоязычными комментариями без перевода или субтитров на украинском языке на каналах:
- «Квартал TV» (программа „Бункер“);
- «С-Можно все!» (программа „В поисках истины. Щит Ахилла“);
- «Новый канал» (программа „Знают даже дети“);
- «НТН» (программы „Правда жизни“);
- «МЫ-УКРАИНА+» (программа „Просыпайся“).
По данным Кремня, телеканал ICTV, который создает контент для марафона «Единые новости» совместно с «Вікна.СТБ», подает информацию на русском языке без озвучивания и субтитрования на украинском, что приводит к распространению русского языка другими участниками марафона.
Результаты мониторинга демонстрируют положительную динамику в утверждении украинского языка на телевидении. Однако режим двуязычия, который все еще сохраняется в телеэфире, вызывает беспокойство. Особенно в условиях войны, когда язык является вопросом национальной безопасности
Напомним,
В декабре 2024 года, отвечая на вопрос УНН, Креминь отметил, что во время войны замедление темпов украинизации - не только культурная проблема, но и угроза нацбезопасности.
Языковой омбудсмен сказал, что пропаганда через интернет и соцсети усиливает влияние врага, а нейтральная позиция в языковом вопросе лишь способствует этому.