Українці подали 646 звернень щодо порушення закону про мову з початку 2025 року - омбудсмен
Київ • УНН
За I квартал 2025 року надійшло 646 звернень щодо порушення мовного законодавства, найбільше - зі сфери обслуговування. Найбільше скарг надійшло з Києва, Одеської, Харківської та Дніпропетровської областей.
Протягом І кварталу поточного року до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя надійшло 646 скарг громадян щодо порушення мовного законодавства. Найчастіше такі випадки стосуються сфери обслуговування, пише УНН з посиланням на сторінку мовного омбудсмена у Facebook.
У І кварталі 2025 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя надійшло 646 звернень громадян щодо порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної
Згідно з інформацією офісу омбудсмена, найбільше скарг надійшло з Києва (261 звернення), Одеської (84), Харківської (71), Дніпропетровської (69), Київської та Донецької (по 22) областей. При цьому найчастіше вони спрямовані на сферу обслуговування.
Сфера обслуговування й надалі залишається однією з найчутливіших. Так, від початку 2025 року на адресу Уповноваженого надійшло 307 скарг щодо порушення мовного Закону в тій царині. Зокрема, 175 звернень стосувалось інтернет представництв (відсутня українськомовна версія вебсайтів або завантажується за замовчуванням версія недержавною мовою за наявності українськомовної); 104 - щодо надання послуг і 28 - щодо інформації про товари та послуги
Також зберігається проблема щодо дотримання вимог мовного законодавства у сфері інформації для загального ознайомлення та зовнішньої реклами.
Протягом січня-березня 2025 надійшло 128 звернень, з яких 67 - з Києва. Питання дотримання Закону у сфері освіти, як це визначено статтею 21, потребує посиленої уваги
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Зазначається, що протягом І кварталу до Уповноваженого надійшло 54 звернення про порушення законодавства педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої та вищої освіти. Є скарги і щодо освіти дорослих.
Найбільше звернень стосувалось університетів (17).
Окрім того, великим є число скарг щодо порушень у сферах культури (32), медіа (30), органів влади (29) та охорони здоров’я (27).
Кремінь зауважив, що проблеми з дотриманням мовного законодавства існують по всій Україні, але найбільше їх у столиці та містах-мільйонниках - Одесі, Харкові та Дніпрі.
Столиця - стабільний лідер за кількістю скарг. Це вказує на необхідність з боку міської влади посилити контроль за виконанням мовного закону. Ще в квітні 2023 року Київрада затвердила Концепцію ствердження української мови в усіх сферах суспільного життя столиці на 2023-2025 роки, але далі справи не пішли. Чим більше дієвих ініціатив, які посилюють механізми утвердження державної мови, тим сильніше Закон. Закликаю місцеву владу бути наступальними в питаннях захисту мовних прав громадян України
Кремінь додав, що за результатами розгляду звернень громадян Уповноважений продовжує вживати заходи реагування, зокрема здійснює державний контроль та накладає санкції, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Доповнення
У грудні 2024 року зафіксовано зростання частки україномовного контенту. Порівняно з 2023 роком кількість телеканалів, які транслюють виключно українськомовний продукт, зросла більш ніж удвічі - з 19% до 44,4%.