Українці подали 646 звернень щодо порушення закону про мову з початку 2025 року - омбудсмен

Протягом І кварталу поточного року до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя надійшло 646 скарг громадян щодо порушення мовного законодавства. Найчастіше такі випадки стосуються сфери обслуговування, пише УНН з посиланням на сторінку мовного омбудсмена у Facebook.

У І кварталі 2025 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя надійшло 646 звернень громадян щодо порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної

Згідно з інформацією офісу омбудсмена, найбільше скарг надійшло з Києва (261 звернення), Одеської (84), Харківської (71), Дніпропетровської (69), Київської та Донецької (по 22) областей. При цьому найчастіше вони спрямовані на сферу обслуговування.

Сфера обслуговування й надалі залишається однією з найчутливіших. Так, від початку 2025 року на адресу Уповноваженого надійшло 307 скарг щодо порушення мовного Закону в тій царині. Зокрема, 175 звернень стосувалось інтернет представництв (відсутня українськомовна версія вебсайтів або завантажується за замовчуванням версія недержавною мовою за наявності українськомовної); 104 - щодо надання послуг і 28 - щодо інформації про товари та послуги

Також зберігається проблема щодо дотримання вимог мовного законодавства у сфері інформації для загального ознайомлення та зовнішньої реклами.

Протягом січня-березня 2025 надійшло 128 звернень, з яких 67 - з Києва. Питання дотримання Закону у сфері освіти, як це визначено статтею 21, потребує посиленої уваги

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Зазначається, що протягом І кварталу до Уповноваженого надійшло 54 звернення про порушення законодавства педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої та вищої освіти. Є скарги і щодо освіти дорослих.

Найбільше звернень стосувалось університетів (17).

Окрім того, великим є число скарг щодо порушень у сферах культури (32), медіа (30), органів влади (29) та охорони здоров’я (27).

Кремінь зауважив, що проблеми з дотриманням мовного законодавства існують по всій Україні, але найбільше їх у столиці та містах-мільйонниках - Одесі, Харкові та Дніпрі.

Столиця - стабільний лідер за кількістю скарг. Це вказує на необхідність з боку міської влади посилити контроль за виконанням мовного закону. Ще в квітні 2023 року Київрада затвердила Концепцію ствердження української мови в усіх сферах суспільного життя столиці на 2023-2025 роки, але далі справи не пішли. Чим більше дієвих ініціатив, які посилюють механізми утвердження державної мови, тим сильніше Закон. Закликаю місцеву владу бути наступальними в питаннях захисту мовних прав громадян України