Эксклюзив
15:01 • 8240 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 12741 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 12116 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 21164 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 16875 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 27703 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 25020 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 24936 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 24076 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18402 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украинцев предупредили об отключении света в большинстве регионов 20 февраля

Киев • УНН

 • 40 просмотра

20 февраля в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности. Это последствия российских атак на энергообъекты.

Украинцев предупредили об отключении света в большинстве регионов 20 февраля

В большинстве регионов Украины завтра будут выключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.

Завтра, 20 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

- резюмировали в Укрэнерго.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина