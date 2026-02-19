Украинцев предупредили об отключении света в большинстве регионов 20 февраля

В большинстве регионов Украины завтра будут выключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.

Завтра, 20 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе