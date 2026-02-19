Украинцев предупредили об отключении света в большинстве регионов 20 февраля
Киев • УНН
20 февраля в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности. Это последствия российских атак на энергообъекты.
В большинстве регионов Украины завтра будут выключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.
Завтра, 20 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
