Українців попередили про відключення світла у більшості регіонів 20 лютого
Київ • УНН
20 лютого у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності. Це наслідки російських атак на енергооб'єкти.
У більшості регіонів України завтра будуть вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.
Завтра, 20 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
Ситуація в енергетиці України - експерт назвав назвав регіони з найбільшими ризиками19.02.26, 13:07 • 2578 переглядiв