Украинцам не включили в платежки 36 млн грн за коммуналку из-за вражеских атак, в Киеве за тепло не начисляли вообще - Премьер

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Из-за некачественных услуг потребителям списали 36,4 млн грн за январь. В Киеве счета за теплоснабжение вообще не выставляли на миллиарды гривен.

Украинцам не начислили 36 млн грн за коммунальные услуги в январе из-за вражеских атак, больше всего - за тепло, в Киеве в январе за централизованное теплоснабжение плата не начислялась вообще, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Детали

Премьер встретилась с главой Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком и обсудила "выполнение правительственного решения о справедливом перерасчете коммунальных услуг".

За январь 2026 года проведены перерасчеты в городах, где услуги не предоставлялись, были предоставлены не в полном объеме или ненадлежащего качества - в частности из-за вражеских атак. Это суммы, которые не включены в платежки за тепло, горячую и холодную воду, водоотведение и обращение с отходами. В целом людям не начислено 36,4 млн грн

сообщила Свириденко и перечислила:
  • теплоснабжение — 16,6 млн грн;
    • горячая вода — 9,9 млн грн;
      • водоснабжение — 3,9 млн грн;
        • водоотведение — 5,7 млн грн;
          • обращение с отходами — 257,6 тыс. грн.

            В Киеве в январе из-за перебоев с предоставлением услуг жителям не начислили 9,1 млн грн за водоснабжение и водоотведение, а за централизованное теплоснабжение плата не начислялась вообще. Речь идет о не выставленных к оплате счетах на миллиарды гривен

            - отметила Свириденко.

            По словам Премьера, Госпродпотребслужба продолжает контролировать выполнение этого решения. "Принцип неизменен - люди должны платить только за фактически полученные услуги", - подчеркнула она.

            Юлия Шрамко

