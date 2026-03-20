Українцям не включили до платіжок 36 млн грн за комуналку через ворожі атаки, у Києві за тепло не нараховували взагалі - Прем'єр
Київ • УНН
Через неякісні послуги споживачам списали 36,4 млн грн за січень. У Києві рахунки за теплопостачання взагалі не виставляли на мільярди гривень.
Українцям не нарахували 36 млн грн за комунальні послуги у січні через ворожі атаки, найбільше - за тепло, у Києві в січні за централізоване теплопостачання плата не нараховувалася взагалі, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.
Деталі
Прем'єр зустрілася з головою Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком і обговорила "виконання урядового рішення про справедливий перерахунок комунальних послуг".
За січень 2026 року проведено перерахунки в містах, де послуги не надавалися, були надані не в повному обсязі або неналежної якості - зокрема через ворожі атаки. Це суми, які не включені до платіжок за тепло, гарячу і холодну воду, водовідведення та поводження з відходами. Загалом людям не нараховано 36,4 млн грн
- теплопостачання — 16,6 млн грн;
- гаряча вода — 9,9 млн грн;
- водопостачання — 3,9 млн грн;
- водовідведення — 5,7 млн грн;
- поводження з відходами — 257,6 тис. грн.
У Києві в січні через перебої з наданням послуг мешканцям не нарахували 9,1 млн грн за водопостачання та водовідведення, а за централізоване теплопостачання плата не нараховувалася взагалі. Йдеться про не виставлені до оплати рахунки на мільярди гривень
Зі слів Прем'єра, Держпродспоживслужба продовжує контролювати виконання цього рішення. "Принцип незмінний - люди мають платити лише за фактично отримані послуги", - наголосила вона.
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами27.02.26, 12:21 • 67188 переглядiв