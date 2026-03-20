Українцям не включили до платіжок 36 млн грн за комуналку через ворожі атаки, у Києві за тепло не нараховували взагалі - Прем'єр

Українцям не нарахували 36 млн грн за комунальні послуги у січні через ворожі атаки, найбільше - за тепло, у Києві в січні за централізоване теплопостачання плата не нараховувалася взагалі, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.

Прем'єр зустрілася з головою Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком і обговорила "виконання урядового рішення про справедливий перерахунок комунальних послуг".

За січень 2026 року проведено перерахунки в містах, де послуги не надавалися, були надані не в повному обсязі або неналежної якості - зокрема через ворожі атаки. Це суми, які не включені до платіжок за тепло, гарячу і холодну воду, водовідведення та поводження з відходами. Загалом людям не нараховано 36,4 млн грн

У Києві в січні через перебої з наданням послуг мешканцям не нарахували 9,1 млн грн за водопостачання та водовідведення, а за централізоване теплопостачання плата не нараховувалася взагалі. Йдеться про не виставлені до оплати рахунки на мільярди гривень