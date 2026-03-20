Українцям не включили до платіжок 36 млн грн за комуналку через ворожі атаки, у Києві за тепло не нараховували взагалі - Прем'єр

21 березня, 12:15 • 13629 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 28569 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 35581 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 54972 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 78494 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 43740 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 41147 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 34065 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 50173 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29 • 20887 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Магнітні бурі посилюються - фіксується підвищена геомагнітна активністьPhoto21 березня, 09:12 • 12280 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 19658 перегляди
Третя світова війна, можливо, вже триває - Вучич21 березня, 10:08 • 4928 перегляди
У Чехії сталася пожежа на підприємстві, що виробляє дрони для України21 березня, 11:44 • 5270 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон13:45 • 6760 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 19771 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 21745 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 78491 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 50170 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті Photo20 березня, 12:40 • 48309 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон13:45 • 6906 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 18265 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 18555 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 22613 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 20714 перегляди
Українцям не включили до платіжок 36 млн грн за комуналку через ворожі атаки, у Києві за тепло не нараховували взагалі - Прем'єр

Київ • УНН

 • 4080 перегляди

Через неякісні послуги споживачам списали 36,4 млн грн за січень. У Києві рахунки за теплопостачання взагалі не виставляли на мільярди гривень.

Українцям не нарахували 36 млн грн за комунальні послуги у січні через ворожі атаки, найбільше - за тепло, у Києві в січні за централізоване теплопостачання плата не нараховувалася взагалі, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.

Деталі

Прем'єр зустрілася з головою Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком і обговорила "виконання урядового рішення про справедливий перерахунок комунальних послуг".

За січень 2026 року проведено перерахунки в містах, де послуги не надавалися, були надані не в повному обсязі або неналежної якості - зокрема через ворожі атаки. Це суми, які не включені до платіжок за тепло, гарячу і холодну воду, водовідведення та поводження з відходами. Загалом людям не нараховано 36,4 млн грн

повідомила Свириденко і перелічила:
  • теплопостачання — 16,6 млн грн;
    • гаряча вода — 9,9 млн грн;
      • водопостачання — 3,9 млн грн;
        • водовідведення — 5,7 млн грн;
          • поводження з відходами — 257,6 тис. грн.

            У Києві в січні через перебої з наданням послуг мешканцям не нарахували 9,1 млн грн за водопостачання та водовідведення, а за централізоване теплопостачання плата не нараховувалася взагалі. Йдеться про не виставлені до оплати рахунки на мільярди гривень

            - зазначила Свириденко.

            Зі слів Прем'єра, Держпродспоживслужба продовжує контролювати виконання цього рішення. "Принцип незмінний - люди мають платити лише за фактично отримані послуги", - наголосила вона.

            Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами27.02.26, 12:21 • 67188 переглядiв

            Юлія Шрамко

