Украинское наступление на Курщину сорвало тайные переговоры с рф о частичном прекращении огня - WP

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

17 августа 2024, 09:42  •  6734 просмотра

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По данным The Washington Post, Украина и россия готовились к переговорам в Дохе по прекращению атак на энергетические объекты. Встреча сорвалась из-за вторжения Украины в Курскую область.

Издание The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщает, что в этом месяце Украина и Россия планировали отправить делегации в Доху для заключения исторического соглашения о прекращении ударов по энергетическим объектам и инфраструктуре с обеих сторон. Это могло бы привести к частичному прекращению огня и предоставить отсрочку для обеих стран, пишет УНН.

По словам дипломатов и чиновников, участвовавших в переговорах, в этом месяце Украина и россия планировали отправить делегации в Доху для заключения исторического соглашения о прекращении ударов по энергетическим объектам и инфраструктуре с обеих сторон, что могло бы привести к частичному прекращению огня и дало бы отсрочку для обеих стран.

Однако, как сообщают чиновники, непрямые переговоры, в которых катарцы выступали посредниками, встречаясь отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны из-за неожиданного вторжения Украины в западную Курскую область России на прошлой неделе. Информация о возможном соглашении и запланированном саммите ранее не была обнародована.

В течение более года россия наносила ущерб украинской энергосистеме ударами крылатых ракет и беспилотников, что привело к значительным разрушениям электростанций и веерным отключениям электроэнергии по всей стране. В то же время Украина наносила удары по российским нефтяным объектам с помощью беспилотников, которые вызвали пожары на нефтеперерабатывающих заводах и базах, что привело к уменьшению переработки нефти в России на 15% и росту цен на газ в мире.

Некоторые участники переговоров надеялись, что они могут привести к более всеобъемлющему соглашению о прекращении войны, отмечают чиновники, которые говорили на условиях анонимности из-за деликатности вопроса. Готовность к участию в переговорах свидетельствовала об определенных сдвигах в позициях обеих стран, хотя бы относительно ограниченного прекращения огня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассмотрит возможность полного прекращения огня только при условии, что Россия выведет все свои войска с украинской территории, включая Крым, аннексированный Россией в 2014 году. путин, со своей стороны, требует, чтобы Украина передала ему четыре украинские области, некоторые из которых пока не контролируются российскими войсками, но кремль объявил их частью России.

Украинские и российские чиновники не проводили прямых переговоров с первых месяцев войны, когда делегации встречались на тайных переговорах в Стамбуле, которые в итоге провалились. Позже стороны договорились о зерновом соглашении, которое позволило Украине переправлять зерно через Черное море, но и это соглашение впоследствии распалось, когда Россия вышла из него. Другие попытки создать гуманитарные коридоры также преимущественно потерпели неудачу.

Дипломат, участвовавший в переговорах, сообщил, что российские чиновники отложили встречу с катарскими официальными лицами после вторжения Украины в западную часть России. Делегация москвы назвала это "эскалацией" и попросила отложить переговоры. Киев, со своей стороны, все равно хотел отправить свою делегацию в Доху, но Катар отказался, поскольку не видит смысла в односторонней встрече.

По словам дипломатов, Офис президента Украины сообщил, что саммит в Дохе был перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке, но он состоится в формате видеоконференции 22 августа. Киев планирует проконсультироваться со своими партнерами по имплементации оговоренного.

Кремль не комментировал эту ситуацию, а Белый дом воздержался от комментариев, отметив, что только Украина должна решать время и условия потенциального соглашения о прекращении огня с Россией.

Дипломат, который был проинформирован о переговорах, заявил, что и Киев, и Москва были готовы принять договоренности накануне саммита. Однако в Киеве оставались смешанные ожидания относительно успеха переговоров: некоторые оценивали вероятность успеха на 20%, а другие были еще более пессимистичными, даже если бы штурма Курска не было. Запланированные переговоры, которые теперь отложены, значительно повышают ставки для Зеленского.

Одной из причин сомнений украинских чиновников в искренности России является ее масштабная кампания бомбардировок украинской энергетической инфраструктуры за последние недели. Больше атак может оставить гражданское население без электроэнергии на несколько часов ежедневно в течение холодных зимних месяцев.

По словам украинских и западных чиновников, наступление Украины имело целью давить на Россию и увеличить рычаги влияния для будущих переговоров.

Военные аналитики скептически относятся к тому, что украинские войска смогут удержать контроль над российской территорией. москва также продолжает одерживать победы в Донецкой области и не отводит войска для защиты от нового украинского наступления.

Несмотря на возможное улучшение переговорной позиции Украины, вероятность быстрых мирных переговоров, похоже, уменьшилась. путин публично пообещал не смягчать свою позицию после нападения на российскую территорию.

Дипломат, знакомый с ходом переговоров, отметил, что Катар обсуждал с Киевом и Москвой договоренности о моратории на удары по энергетической инфраструктуре в течение последних двух месяцев. Стороны договорились о саммите в Дохе, осталось согласовать лишь незначительные детали.

"После Курска россияне заколебались", - сказал другой собеседник, знакомый с переговорами.

российский академик, имеющий тесные связи с высокопоставленными российскими дипломатами, сообщил, что Путин не будет настроен на сделку после Курской наступательной операции.

"Вы знаете, что наше российское руководство обычно не идет на компромиссы под давлением", - сказал он.

Академик добавил, что Россия, возможно, более охотно рассмотрит соглашение по энергетической инфраструктуре как способ заманить Киев к более широким переговорам о прекращении огня. В противном случае, по его словам, москва может быть менее мотивированной, поскольку считает, что может нанести больший вред украинской энергетической инфраструктуре, чем Киев - российским нефтеперерабатывающим заводам.

Издание отмечает, что нападения россии на украинскую энергосистему стали жестокой эффективной тактикой. Повседневная жизнь украинцев, которые живут далеко от линии фронта, была нарушена из-за длительных отключений электроэнергии, которые могут длиться часами. Отключения также нанесли серьезный удар по экономике, которая уже пострадала от войны. Некоторые люди, выехавшие за границу, называют нестабильность электроснабжения главной причиной своего отъезда.

Украинские чиновники выражают обеспокоенность тем, как страна переживет зиму, если российские бомбардировки будут продолжаться. Из-за российских авиаударов Украина потеряла около девяти гигаватт из 18 гигаватт, необходимых для пикового потребления этой зимой, что является слишком большими потерями, чтобы их можно было быстро восстановить. Чиновники предупреждают, что в холодные месяцы электроэнергия может быть доступна только пять-семь часов в день, а возможно, и меньше.

"Все должно быть взвешено - наш потенциал и возможный вред нашей экономике против того, насколько больший вред мы можем нанести им и их экономике. Но энергетика, безусловно, является критически важной для нас. Мы иногда забываем об экономике здесь, но нам грозит свободное падение, если зимой не будет света и тепла", - сказал украинский чиновник на брифинге, посвященном запланированному саммиту в Катаре.

Украинцы хотят, чтобы потенциальное соглашение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре было достигнуто по образцу зернового соглашения, заключенного при посредничестве Турции и ООН в 2022 году, которое позволило временно снять морскую блокаду Россией и транспортировать украинское зерно через Черное море.

В прошлом году москва вышла из этого соглашения, утверждая, что только 3% зерна поступает в наиболее нуждающиеся страны, хотя данные ООН свидетельствовали, что большинство экспорта шло в развивающиеся страны. Несмотря на это, Киев продолжает успешно отправлять грузы из своих черноморских портов при поддержке Анкары.

Второй украинский чиновник, знакомый с потенциальным соглашением, отметил, что в вопросе запрета ударов по энергетической инфраструктуре Украина ведет переговоры с партнерами, чтобы обеспечить эффективность соглашения, а не взаимодействовать с Россией один на один, как это было раньше.

Киев активно лоббирует поддержку своего 10-пунктового мирного плана, который предусматривает полный вывод российских войск. На саммите в Швейцарии в июне, организованном Украиной, делегации более 80 стран подписали совместное заявление, способствующее обмену пленными, ядерной и продовольственной безопасности.

Прогресс по другим вопросам, таким как энергетическая безопасность, планировалось обсуждать в меньших рабочих группах. После саммита Катар предложил идею энергетического перемирия и начал обсуждать этот план с обеими сторонами. Украинские чиновники поддержали эту инициативу, поскольку считали ее частью мирного плана Киева и намеревались привлечь партнеров в рабочую группу по энергетической безопасности.

Украина не пригласила российскую делегацию на мирный саммит в июне, но Зеленский заявил, что москву могут пригласить на следующий саммит, который ожидается этой осенью. Некоторые украинские чиновники и западные дипломаты расценили это как признак того, что Киев стал более открытым к переговорам с Россией.

Другие украинские чиновники подчеркивают, что Украина всегда была готова к переговорам, но требует, чтобы эти переговоры проходили с уважением к полной территориальной целостности Украины.

Некоторые российские аналитики считают, что захват Украиной территории в Курской области может стать важным козырем в любых будущих переговорах с россией, если украинские войска смогут укрепить свои позиции перед ожидаемым контрнаступлением россии.

"Путин много раз говорил, что любое мирное соглашение должно учитывать факты на местах, и что россия не оставит территорию, которую она захватила", - сказал Сергей Марков, политический аналитик, связанный с кремлем.

По его словам, Украина пытается "сломать эту формулу и получить российскую территорию в обмен на обмен".

Напомним

Командующий Воздушных Сил ВСУ сообщил об активных боевых действиях авиации на курском направлении. Украинские пилоты наносят высокоточные удары по вражеским объектам, включая опорные пункты, технику и логистические центры.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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