Украинским морским коридором уже перевезли 137 млн тонн грузов, 61% - агропродукция

Украинским морским коридором за два года его работы перевезли 137 млн тонн грузов, 84 млн тонн, или 61% из которых - агропродукция, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Детали

Кулеба подчеркнул стратегическую важность инструмента, которым для экспорта и поддержания глобальной продовольственной безопасности стал запущенный два года назад Украинский морской коридор.

За это время по коридору прошло более 5300 судов, которые перевезли 137 миллионов тонн грузов. Из них более 84 миллионов тонн – аграрная продукция. Украинское зерно, масло, кукуруза, ячмень сегодня поставляются в 54 страны мира – от Европы до Азии и Африки - указал Кулеба.

По его словам, для многих рынков, особенно Северной Африки, этот морской путь является единственным экономически выгодным способом доставки.

Украинский коридор, по его словам, работает круглосуточно. "Ежемесячно сотни судов с нашей продукцией выходят в море, чтобы наполнять полки магазинов и спасать людей от голода. Через программы Grain from Ukraine и Food from Ukraine сотни тысяч людей в наиболее уязвимых странах получают доступ к украинскому продовольствию", - отметил вице-премьер.

"Мы хорошо понимаем цену работы коридора. Сотни объектов портовой инфраструктуры были повреждены, пострадали суда и люди. Несмотря на это, он продолжает работать. Это символ устойчивости Украины на море", - указал Кулеба, выразив благодарность всем, кто обеспечивает его функционирование: "Портовики, которые ежедневно загружают и отправляют суда. Военные, ГУР, военно-морские силы, защитники острова Змеиный – все, кто гарантирует безопасность движения".

"Украина доказала, что даже во время войны мы остаемся надежным партнером для мира и гарантом глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнул он.

ВМС обеспечили проход 9061 судна через морской коридор в 2024 году