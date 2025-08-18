$41.340.11
Эксклюзив
08:34 • 11007 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 14057 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 15582 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 35535 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 53793 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 100548 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 143362 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 90573 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 87773 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 68158 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
Украинским морским коридором уже перевезли 137 млн тонн грузов, 61% - агропродукция

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Украинский морской коридор за два года перевез 137 миллионов тонн грузов, включая 84 миллиона тонн агропродукции. Он обеспечивает продовольственную безопасность 54 стран мира, работая круглосуточно, несмотря на повреждения инфраструктуры.

Украинским морским коридором уже перевезли 137 млн тонн грузов, 61% - агропродукция

Украинским морским коридором за два года его работы перевезли 137 млн тонн грузов, 84 млн тонн, или 61% из которых - агропродукция, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Детали

Кулеба подчеркнул стратегическую важность инструмента, которым для экспорта и поддержания глобальной продовольственной безопасности стал запущенный два года назад Украинский морской коридор.

За это время по коридору прошло более 5300 судов, которые перевезли 137 миллионов тонн грузов. Из них более 84 миллионов тонн – аграрная продукция. Украинское зерно, масло, кукуруза, ячмень сегодня поставляются в 54 страны мира – от Европы до Азии и Африки

- указал Кулеба.

По его словам, для многих рынков, особенно Северной Африки, этот морской путь является единственным экономически выгодным способом доставки.

Украинский коридор, по его словам, работает круглосуточно. "Ежемесячно сотни судов с нашей продукцией выходят в море, чтобы наполнять полки магазинов и спасать людей от голода. Через программы Grain from Ukraine и Food from Ukraine сотни тысяч людей в наиболее уязвимых странах получают доступ к украинскому продовольствию", - отметил вице-премьер.

"Мы хорошо понимаем цену работы коридора. Сотни объектов портовой инфраструктуры были повреждены, пострадали суда и люди. Несмотря на это, он продолжает работать. Это символ устойчивости Украины на море", - указал Кулеба, выразив благодарность всем, кто обеспечивает его функционирование: "Портовики, которые ежедневно загружают и отправляют суда. Военные, ГУР, военно-морские силы, защитники острова Змеиный – все, кто гарантирует безопасность движения".

"Украина доказала, что даже во время войны мы остаемся надежным партнером для мира и гарантом глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнул он.

Юлия Шрамко

