Українським морським коридором уже перевезли 137 млн тонн вантажів, 61% - агропродукція
Український морський коридор за два роки перевіз 137 мільйонів тонн вантажів, включаючи 84 мільйони тонн агропродукції. Він забезпечує продовольчу безпеку 54 країн світу, працюючи цілодобово попри пошкодження інфраструктури.
Українським морським коридором за два роки його роботи перевезли 137 млн тонн вантажів, 84 млн тонн, або 61% з яких - агропродукція, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
Кулеба наголосив на стратегічності інструменту, яким для експорту і підтримки глобальної продовольчої безпеки став запущений два роки тому Український морський коридор.
За цей час коридором пройшло понад 5300 суден, які перевезли 137 мільйонів тонн вантажів. З них понад 84 мільйони тонн – аграрна продукція. Українське зерно, олія, кукурудза, ячмінь сьогодні постачаються до 54 країн світу – від Європи до Азії та Африки
З його слів, для багатьох ринків, особливо Північної Африки, цей морський шлях є єдиним економічно вигідним способом доставки.
Український коридор, з його слів, працює цілодобово. "Щомісяця сотні суден із нашою продукцією виходять у море, щоб наповнювати полиці магазинів і рятувати людей від голоду. Через програми Grain from Ukraine та Food from Ukraine сотні тисяч людей у найбільш вразливих країнах отримують доступ до українського продовольства", - зазначив віцепрем'єр.
"Ми добре розуміємо ціну роботи коридору. Сотні об’єктів портової інфраструктури були пошкоджені, постраждали судна й люди. Попри це, він продовжує працювати. Це символ стійкості України на морі", - вказав Кулеба, висловивши вдячність усім, хто забезпечує його функціонування: "Портовики, які щодня завантажують і відправляють судна. Військові, ГУР, військово-морські сили, захисники острова Зміїний – усі, хто гарантує безпеку руху".
"Україна довела, що навіть у час війни ми залишаємося надійним партнером для світу та гарантом глобальної продовольчої безпеки", - підкреслив він.
