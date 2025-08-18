Українським морським коридором уже перевезли 137 млн тонн вантажів, 61% - агропродукція

Українським морським коридором за два роки його роботи перевезли 137 млн тонн вантажів, 84 млн тонн, або 61% з яких - агропродукція, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Деталі

Кулеба наголосив на стратегічності інструменту, яким для експорту і підтримки глобальної продовольчої безпеки став запущений два роки тому Український морський коридор.

За цей час коридором пройшло понад 5300 суден, які перевезли 137 мільйонів тонн вантажів. З них понад 84 мільйони тонн – аграрна продукція. Українське зерно, олія, кукурудза, ячмінь сьогодні постачаються до 54 країн світу – від Європи до Азії та Африки - зазначив Кулеба.

З його слів, для багатьох ринків, особливо Північної Африки, цей морський шлях є єдиним економічно вигідним способом доставки.

Український коридор, з його слів, працює цілодобово. "Щомісяця сотні суден із нашою продукцією виходять у море, щоб наповнювати полиці магазинів і рятувати людей від голоду. Через програми Grain from Ukraine та Food from Ukraine сотні тисяч людей у найбільш вразливих країнах отримують доступ до українського продовольства", - зазначив віцепрем'єр.

"Ми добре розуміємо ціну роботи коридору. Сотні об’єктів портової інфраструктури були пошкоджені, постраждали судна й люди. Попри це, він продовжує працювати. Це символ стійкості України на морі", - вказав Кулеба, висловивши вдячність усім, хто забезпечує його функціонування: "Портовики, які щодня завантажують і відправляють судна. Військові, ГУР, військово-морські сили, захисники острова Зміїний – усі, хто гарантує безпеку руху".

"Україна довела, що навіть у час війни ми залишаємося надійним партнером для світу та гарантом глобальної продовольчої безпеки", - підкреслив він.

