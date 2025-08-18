$41.340.11
Ексклюзив
08:34 • 14717 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 19731 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 18184 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 38155 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 56043 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 104135 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 144360 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 90777 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 87989 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 68247 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Українським морським коридором уже перевезли 137 млн тонн вантажів, 61% - агропродукція

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1124 перегляди

Український морський коридор за два роки перевіз 137 мільйонів тонн вантажів, включаючи 84 мільйони тонн агропродукції. Він забезпечує продовольчу безпеку 54 країн світу, працюючи цілодобово попри пошкодження інфраструктури.

Українським морським коридором уже перевезли 137 млн тонн вантажів, 61% - агропродукція

Українським морським коридором за два роки його роботи перевезли 137 млн тонн вантажів, 84 млн тонн, або 61% з яких - агропродукція, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Деталі

Кулеба наголосив на стратегічності інструменту, яким для експорту і підтримки глобальної продовольчої безпеки став запущений два роки тому Український морський коридор.

За цей час коридором пройшло понад 5300 суден, які перевезли 137 мільйонів тонн вантажів. З них понад 84 мільйони тонн – аграрна продукція. Українське зерно, олія, кукурудза, ячмінь сьогодні постачаються до 54 країн світу – від Європи до Азії та Африки

- зазначив Кулеба.

З його слів, для багатьох ринків, особливо Північної Африки, цей морський шлях є єдиним економічно вигідним способом доставки.

Український коридор, з його слів, працює цілодобово. "Щомісяця сотні суден із нашою продукцією виходять у море, щоб наповнювати полиці магазинів і рятувати людей від голоду. Через програми Grain from Ukraine та Food from Ukraine сотні тисяч людей у найбільш вразливих країнах отримують доступ до українського продовольства", - зазначив віцепрем'єр.

"Ми добре розуміємо ціну роботи коридору. Сотні об’єктів портової інфраструктури були пошкоджені, постраждали судна й люди. Попри це, він продовжує працювати. Це символ стійкості України на морі", - вказав Кулеба, висловивши вдячність усім, хто забезпечує його функціонування: "Портовики, які щодня завантажують і відправляють судна. Військові, ГУР, військово-морські сили, захисники острова Зміїний – усі, хто гарантує безпеку руху".

"Україна довела, що навіть у час війни ми залишаємося надійним партнером для світу та гарантом глобальної продовольчої безпеки", - підкреслив він.

Юлія Шрамко

