Украинский боксер Айдер Абдураимов завершил выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже, пишет Суспільне.Спорт, передает УНН.

Детали

Украинский боксер Айдер Абдураимов в весовой категории до 57 кг стартовал с 1/8 финала, где единогласным решением уступил представителю Болгарии Хавьеу Ибаньесу, которому судьи отдали преимущество во всех трех раундах.

Для 20-летнего Абдураимова это был дебют на Олимпийских играх. Ибаньес родом из Кубы, но выступает за Болгарию. Он является победителем Европейских игр-2023.

Абдураимов - второй украинский боксер, который выбыл из Олимпиады-2024. Ранее на старте турнира в весе свыше 92 кг проиграл нокаутом Дмитрий Ловчинский.

Дополнение

Таким образом, Украину на Играх в Париже остался представлять только один боксер - Александр Хижняк.

Накануне Хижняк выбил уроженца Украины и вышел в четвертьфинал, где его соперником станет бразилец Вандерли Перейра. Четвертьфиналы запланированы на 2 августа.

Олександр Хижняк пройшов до чвертьфіналу Олімпійських ігор-2024