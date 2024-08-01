20-летний Айдер Абдураимов проиграл в 1/8 финала болгарину Хавьеу Ибаньесу в весовой категории до 57 кг. Украину на Олимпиаде-2024 в боксе теперь представляет только Александр Хижняк.
Украинский боксер Айдер Абдураимов завершил выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже, пишет Суспільне.Спорт, передает УНН.
Детали
Украинский боксер Айдер Абдураимов в весовой категории до 57 кг стартовал с 1/8 финала, где единогласным решением уступил представителю Болгарии Хавьеу Ибаньесу, которому судьи отдали преимущество во всех трех раундах.
Для 20-летнего Абдураимова это был дебют на Олимпийских играх. Ибаньес родом из Кубы, но выступает за Болгарию. Он является победителем Европейских игр-2023.
Абдураимов - второй украинский боксер, который выбыл из Олимпиады-2024. Ранее на старте турнира в весе свыше 92 кг проиграл нокаутом Дмитрий Ловчинский.
Дополнение
Таким образом, Украину на Играх в Париже остался представлять только один боксер - Александр Хижняк.
Накануне Хижняк выбил уроженца Украины и вышел в четвертьфинал, где его соперником станет бразилец Вандерли Перейра. Четвертьфиналы запланированы на 2 августа.
Олександр Хижняк пройшов до чвертьфіналу Олімпійських ігор-202430 июля 2024, 19:12 • 27884 просмотра