Украинский боксер Александр Хижняк победил венгра Филиппа Акилова в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх 2024 года. Следующий бой полтавского спортсмена состоится 2 августа.
Полтавский боксер Александр Хижняк прошел в четвертьфинал Олимпиады-2024. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает УНН.
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Украинец победил представителя Венгрии. Он раздельным решением судей победил представителя Венгрии Филиппа Акилова.
Спортсмены соревновались в весовой категории до 80 кг.
Следующий поединок Александр проведет 2 августа.
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