Украинские военные уничтожили САУ "Нона-С" российских десантников в Покровске

$43.140.00
50.900.00
ukenru
7 февраля, 20:45 • 16541 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 30356 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 29207 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 34643 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 28858 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 27254 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 38069 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 48987 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 45274 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 33518 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4м/с
80%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Взрыв на электроподстанции в Ленинградской области РФ: населенные пункты остались без светаVideo8 февраля, 00:18 • 8696 просмотра
российский дрон атаковал Чугуев: повреждены дома, ранен человекPhoto8 февраля, 00:54 • 4640 просмотра
Платите сами: оккупанты снимают с себя ответственность за разрушенные дома - ЦНС8 февраля, 03:22 • 12649 просмотра
США меняют тактику ведения переговоров по Украине - AP04:30 • 20628 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto07:00 • 7308 просмотра
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto07:00 • 7420 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 35412 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 56226 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 50247 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 51660 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Джефф Безос
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Оман
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 18689 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 32829 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 34772 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 43566 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 46539 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Шахед-136
Микоян МиГ-29

Украинские военные уничтожили САУ "Нона-С" российских десантников в Покровске

Киев • УНН

 • 98 просмотра

ВСУ в Покровске уничтожили самоходную артустановку 2С9 "Нона-С" российских десантников. Враг скрывал технику в нежилом помещении.

Украинские военные уничтожили САУ "Нона-С" российских десантников в Покровске

Украинские военные в Покровске уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С9 "Нона-С", которую использовали российские десантники. Технику противник скрывал в нежилом помещении в частном секторе города. Об этом сообщает 7 корпус ДШВ, передает УНН.

Детали

"В Покровске украинские военные уничтожили самоходную артустановку российских десантников. САУ 2С9 "Нона-С" враг разместил в одном из нежилых помещений в частном секторе, что в западной части города", – сообщает 7 корпус ДШВ.

По имеющейся информации, противник планировал задействовать артустановку для дальнейшей поддержки штурмовых действий в направлении Гришино силами 76 десантно-штурмовой дивизии рф.

"После обнаружения вражеского "самохода" подразделения беспилотных систем Сил обороны применили против "Ноны-С" FPV-дроны. Они филигранно пробрались в нежилое помещение и несколькими ударами уничтожили технику, выбирая наиболее уязвимое место", – говорится в сообщении.

Напомним

7 февраля российские войска потеряли 1040 солдат и 468 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.26 составляют 1246330 человек.

Алла Киосак

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Покровск
2S9 Нона