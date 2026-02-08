Украинские военные уничтожили САУ "Нона-С" российских десантников в Покровске
Киев • УНН
ВСУ в Покровске уничтожили самоходную артустановку 2С9 "Нона-С" российских десантников. Враг скрывал технику в нежилом помещении.
Украинские военные в Покровске уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С9 "Нона-С", которую использовали российские десантники. Технику противник скрывал в нежилом помещении в частном секторе города. Об этом сообщает 7 корпус ДШВ, передает УНН.
Детали
"В Покровске украинские военные уничтожили самоходную артустановку российских десантников. САУ 2С9 "Нона-С" враг разместил в одном из нежилых помещений в частном секторе, что в западной части города", – сообщает 7 корпус ДШВ.
По имеющейся информации, противник планировал задействовать артустановку для дальнейшей поддержки штурмовых действий в направлении Гришино силами 76 десантно-штурмовой дивизии рф.
"После обнаружения вражеского "самохода" подразделения беспилотных систем Сил обороны применили против "Ноны-С" FPV-дроны. Они филигранно пробрались в нежилое помещение и несколькими ударами уничтожили технику, выбирая наиболее уязвимое место", – говорится в сообщении.
