Українські військові знищили САУ "Нона-С" російських десантників у Покровську
Київ • УНН
ЗСУ у Покровську знищили самохідну артустановку 2С9 "Нона-С" російських десантників. Ворог приховував техніку в нежитловому приміщенні.
Українські військові у Покровську знищили самохідну артилерійську установку 2С9 "Нона-С", яку використовували російські десантники. Техніку противник приховував у нежитловому приміщенні в приватному секторі міста. Про це повідомляє 7 корпус ДШВ, передає УНН.
Деталі
"У Покровську українські військові знищили самохідну артустановку російських десантників. САУ 2С9 "Нона-С" ворог розмістив в одному з нежитлових приміщень у приватному секторі, що у західній частині міста", – повідомляє 7 корпус ДШВ.
За наявною інформацією, противник планував задіяти артустановку для подальшої підтримки штурмових дій у напрямку Гришиного силами 76 десантно-штурмової дивізії рф.
"Після виявлення ворожого "самоходу" підрозділи безпілотних систем Сил оборони застосували проти "Нони-С" FPV-дрони. Вони філігранно пробралися у нежитлове приміщення та кількома ударами знищили техніку, обираючи найбільш вразливе місце", – йдеться у дописі.
Нагадаємо
7 лютого російські війська втратили 1040 солдатів та 468 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.26 становлять 1246330 осіб.