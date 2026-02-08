$43.140.00
7 лютого, 20:45
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Українські військові знищили САУ "Нона-С" російських десантників у Покровську

Київ

 • 72 перегляди

ЗСУ у Покровську знищили самохідну артустановку 2С9 "Нона-С" російських десантників. Ворог приховував техніку в нежитловому приміщенні.

Українські військові знищили САУ "Нона-С" російських десантників у Покровську

Українські військові у Покровську знищили самохідну артилерійську установку 2С9 "Нона-С", яку використовували російські десантники. Техніку противник приховував у нежитловому приміщенні в приватному секторі міста. Про це повідомляє 7 корпус ДШВ, передає УНН.

Деталі

"У Покровську українські військові знищили самохідну артустановку російських десантників. САУ 2С9 "Нона-С" ворог розмістив в одному з нежитлових приміщень у приватному секторі, що у західній частині міста", – повідомляє 7 корпус ДШВ.

За наявною інформацією, противник планував задіяти артустановку для подальшої підтримки штурмових дій у напрямку Гришиного силами 76 десантно-штурмової дивізії рф.

"Після виявлення ворожого "самоходу" підрозділи безпілотних систем Сил оборони застосували проти "Нони-С" FPV-дрони. Вони філігранно пробралися у нежитлове приміщення та кількома ударами знищили техніку, обираючи найбільш вразливе місце", – йдеться у дописі.

Нагадаємо

7 лютого російські війська втратили 1040 солдатів та 468 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.26 становлять 1246330 осіб.

Алла Кіосак

