Украинские спецназовцы из HIMARS уничтожили российский "Солнцепёк"

На Южном направлении украинские спецназовцы с помощью HIMARS уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепёк". об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций, передает УНН.

Детали

Отмечается, что российский "Солнцепёк" во время разведки обнаружил экипаж БПАК 73-го морского центра ССО.

Операторы ССО определили координаты тяжелой огнеметной системы и навели по ней огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения "Солнцепёк" уничтожен дотла.

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Справочно

(ТОС-1А) "Солнцепёк" используется для уничтожения лёгкой бронированной техники, живой силы, а также разрушения фортификационных сооружений противника.

Огонь из "Солнцепека" ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм весом до более 200 кг.

Напомним,

В Донецкой области украинские спецназовцы уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2", который предназначался для вывода из строя спутников связи.