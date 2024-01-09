Українські спецпризначенці з HIMARS знищили російський "Солнцепьок"
Київ • УНН
Оператори ССО визначили координати важкої вогнеметної системи та навели по ній вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.
На Південному напрямку українські спецпризначенці за допомогою HIMARS знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепьок". про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій, передає УНН.
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Зазначається, що російський "Солнцепьок" під час розвідки виявив екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО.
Оператори ССО визначили координати важкої вогнеметної системи та навели по ній вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження "Солнцепьок" знищено вщент.
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(ТОС-1А) "Солнцепьок" використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд противника.
Вогонь з "Солнцепьоку" ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм вагою до понад 200 кг.
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