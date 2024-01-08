Українські воїни-спецпризначенці знищили російський комплекс орбітального подавлення супутників "Тірада-2" на Донецькому напрямку. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний канал Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку виявили російський комплекс радіоелектронної боротьби "ТІРАДА-2",

йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що комплекс призначений для виведення з ладу супутників зв'язку. росіяни завершили його розробку восени 2018 року, а вже навесні 2019-го "ТІРАДА-2" було зафіксовано на території окупованої Луганської області.

Визначивши координати ворожої цілі, оператори ССО навели на неї вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Внаслідок точного вогневого ураження комплекс РЕБ знищено вщент, - повідомили спецпризначенці.

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