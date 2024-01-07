Сили Оборони "Півдня" знищили ворожий пункт управління БПЛА
Київ • УНН
У Херсоні українські військові знищили російський центр управління безпілотниками, катер та зенітну установку, за повідомленням оперативного командування "Південь", втрати противника склали 8 осіб.
Українські оборонці знищили впродовж минулої доби ворожий пункт управляння БПЛА, човен та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" на лівобережжі Херсонщини. Про втрати російських загарбників на південному фронті повідомили у пресслужбі оперативного командування "Південь", передає УНН.
Деталі
В ОК "Південь" підбили статистику втрат ворога на підпорядкованому їм напрямку. За минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на:
- 8 окупантів;
- 1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10";
- 12 гармат;
- 1 танк;
- 3 БТР-80;
- 6 одиниць іншої авто-бронетехніки;
- 1 радіолокаційну станцію "Каста-2Е2";
- 2 комплекси відеоспостереження "Муром-М";
- 1 човен.
- пункт управляння БПЛА
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