Сили Оборони "Півдня" знищили ворожий пункт управління БПЛА

Українські оборонці знищили впродовж минулої доби ворожий пункт управляння БПЛА, човен та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" на лівобережжі Херсонщини. Про втрати російських загарбників на південному фронті повідомили у пресслужбі оперативного командування "Південь", передає УНН.

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В ОК "Південь" підбили статистику втрат ворога на підпорядкованому їм напрямку. За минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на:

- 8 окупантів;

- 1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10";

- 12 гармат;

- 1 танк;

- 3 БТР-80;

- 6 одиниць іншої авто-бронетехніки;

- 1 радіолокаційну станцію "Каста-2Е2";

- 2 комплекси відеоспостереження "Муром-М";

- 1 човен.

- пункт управляння БПЛА

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Зазначається, що Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

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