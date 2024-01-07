Силы Обороны "Юга" уничтожили вражеский пункт управления БПЛА

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В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
  •  42486 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

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Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  164331 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

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Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  202662 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

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Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  179447 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

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Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  173391 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  147372 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

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Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  297553 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

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ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  181482 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  314160 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Эксклюзив
Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  171016 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

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Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
3 января  •  190939 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

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Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
3 января  •  203535 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

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И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  206893 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

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Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне
2 января  •  205088 просмотра

Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне

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Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ
2 января  •  192646 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

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Новости по теме

Силы Обороны "Юга" уничтожили вражеский пункт управления БПЛА

В Херсоне украинские военные уничтожили российский центр управления беспилотниками, катер и зенитную установку, по сообщению оперативного командования "Юг", потери противника составили 8 человек.

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Силы Обороны "Юга" уничтожили вражеский пункт управления БПЛА

Визит главы МИД Японии в Киев: Япония пообещала продолжать поддержку Украины

Министр иностранных дел Японии Камикава в Киеве пообещал постоянную поддержку Украине, подтвердив обязательства по оказанию помощи во время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Кулебой.

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Визит главы МИД Японии в Киев: Япония пообещала продолжать поддержку Украины

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

В Киеве поезд смертельно сбил 20-летнего парня, который сидел на путях; ведется расследование.

Киев •   •  42486 просмотра
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В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Британская разведка: росгвардия наращивает ресурсы из-за потрясений внутренней безопасности рф

Британская разведка сообщает, что Росгвардия усиливает свои силы из-за нестабильности внутренней безопасности России, привлекая опытные подразделения, такие как ЧВК "Вагнера".

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Британская разведка: росгвардия наращивает ресурсы из-за потрясений внутренней безопасности рф

Северная Корея обещает военный удар в случае любой провокации

Северная Корея, по словам Ким Ё Чжона, предупредила о немедленном военном ударе в ответ на любую южнокорейскую провокацию на фоне собственных артиллерийских учений вблизи напряженной морской границы.

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Северная Корея обещает военный удар в случае любой провокации

БПЛА пограничников нанесли удары по оккупантам под Купянском и Бахмутом

Украинские пограничники использовали беспилотники для успешного выявления и уничтожения российских войск в Купянске и Бахмуте. В рамках операции "Стальная граница" была уничтожена вражеская пехота на обоих участках.

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БПЛА пограничников нанесли удары по оккупантам под Купянском и Бахмутом

Херсонщина: россияне попали в церковь в селе Садовое

Российские войска обстреляли церковь в селе Садовое на Херсонщине, ранив 73-летнего мужчину.

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Херсонщина: россияне попали в церковь в селе Садовое

В Хмельницкой области обесточены 26 населенных пунктов из-за непогоды

26 населенных пунктов в Хмельницкой области обесточены, ремонтные бригады работают над восстановлением.

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В Хмельницкой области обесточены 26 населенных пунктов из-за непогоды

Пограничники обнаружили большой плавучий объект, который двигался по Десне с территории россии

Украинские пограничники обнаружили в реке Десна большой плавучий объект, который был идентифицирован как понтонный мост, не представляющий угрозы.

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Пограничники обнаружили большой плавучий объект, который двигался по Десне с территории россии

Силы обороны отбили 45 вражеских атак на ключевых участках фронта

Украинские войска отбили многочисленные атаки противника на ключевых направлениях, особенно интенсивные бои шли в Авдеевке и Бахмуте; враг нанес авиационные и ракетные удары.

Война •   •  23702 просмотра
Силы обороны отбили 45 вражеских атак на ключевых участках фронта