Силы Обороны "Юга" уничтожили вражеский пункт управления БПЛА

Украинские защитники уничтожили за прошедшие сутки вражеский пункт управления БПЛА, лодку и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" на левобережье Херсонщины. О потерях российских захватчиков на южном фронте сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг", передает УНН.

Детали

В ОК "Юг" подвели статистику потерь врага на подчиненном им направлении. За минувшие сутки получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на:

- 8 оккупантов;

- 1 зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";

- 12 пушек;

- 1 танк;

- 3 БТР-80;

- 6 единиц другой авто-бронетехники;

- 1 радиолокационную станцию "Каста-2Е2";

- 2 комплекса видеонаблюдения "Муром-М";

- 1 лодка.

- пункт управления БПЛА

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Отмечается, что Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

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