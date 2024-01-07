Силы Обороны "Юга" уничтожили вражеский пункт управления БПЛА
В Херсоне украинские военные уничтожили российский центр управления беспилотниками, катер и зенитную установку, по сообщению оперативного командования "Юг", потери противника составили 8 человек.
Визит главы МИД Японии в Киев: Япония пообещала продолжать поддержку Украины
Министр иностранных дел Японии Камикава в Киеве пообещал постоянную поддержку Украине, подтвердив обязательства по оказанию помощи во время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Кулебой.
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
В Киеве поезд смертельно сбил 20-летнего парня, который сидел на путях; ведется расследование.
Британская разведка: росгвардия наращивает ресурсы из-за потрясений внутренней безопасности рф
Британская разведка сообщает, что Росгвардия усиливает свои силы из-за нестабильности внутренней безопасности России, привлекая опытные подразделения, такие как ЧВК "Вагнера".
Северная Корея обещает военный удар в случае любой провокации
Северная Корея, по словам Ким Ё Чжона, предупредила о немедленном военном ударе в ответ на любую южнокорейскую провокацию на фоне собственных артиллерийских учений вблизи напряженной морской границы.
БПЛА пограничников нанесли удары по оккупантам под Купянском и Бахмутом
Украинские пограничники использовали беспилотники для успешного выявления и уничтожения российских войск в Купянске и Бахмуте. В рамках операции "Стальная граница" была уничтожена вражеская пехота на обоих участках.
Херсонщина: россияне попали в церковь в селе Садовое
Российские войска обстреляли церковь в селе Садовое на Херсонщине, ранив 73-летнего мужчину.
В Хмельницкой области обесточены 26 населенных пунктов из-за непогоды
26 населенных пунктов в Хмельницкой области обесточены, ремонтные бригады работают над восстановлением.
Пограничники обнаружили большой плавучий объект, который двигался по Десне с территории россии
Украинские пограничники обнаружили в реке Десна большой плавучий объект, который был идентифицирован как понтонный мост, не представляющий угрозы.
Силы обороны отбили 45 вражеских атак на ключевых участках фронта
Украинские войска отбили многочисленные атаки противника на ключевых направлениях, особенно интенсивные бои шли в Авдеевке и Бахмуте; враг нанес авиационные и ракетные удары.