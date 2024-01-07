Пограничники обнаружили большой плавучий объект, который двигался по Десне с территории россии
Украинские пограничники обнаружили в реке Десна большой плавучий объект, который был идентифицирован как понтонный мост, не представляющий угрозы.
Силы обороны отбили 45 вражеских атак на ключевых участках фронта
Украинские войска отбили многочисленные атаки противника на ключевых направлениях, особенно интенсивные бои шли в Авдеевке и Бахмуте; враг нанес авиационные и ракетные удары.
Разжигают костры во дворах: в подмосковье у россиян уже третьи сутки нет отопления - росСМИ
Подмосковные жители, которые уже три дня остаются без отопления, разжигают костры на улице после прорыва теплотрассы 4 января.
Обстрел Херсона: два человека ранены, и два травмированы
В результате российских обстрелов в Херсоне двое гражданских погибли и двое получили ранения, причем целями были жилые кварталы.
В Донецкой области почти два десятка военных преступлений рф за сутки: под завалами и среди погибших - дети
В Донецке за 24 часа было совершено 18 российских военных преступлений, что привело к жертвам среди гражданского населения, в том числе детей, а поисково-спасательные операции продолжаются.
Атака на Днепропетровщину: ПвК "Восток" уничтожили вражескую ракету
Рота противовоздушной обороны "Восток" перехватила российскую ракету, нацеленную на Днепровский район Днепропетровской области.
Со следующей недели ожидается дефицит мощностей в энергосистеме: вероятны плановые отключения света
Из-за резкого похолодания энергосистема Украины может столкнуться с дефицитом в 2 ГВт, начиная со следующей недели, что может привести к плановым отключениям электроэнергии в часы пик.
Северная Корея снова стреляет возле границы с Южной - СМИ
Северная Корея осуществила артиллерийский обстрел моря вблизи южнокорейского острова Йонпхендо на фоне продолжающихся военных учений, при этом не сообщалось о жертвах или пересечении снарядами морской границы. Эта акция усилила напряженность и вызвала местные предупреждения.
Утренний обстрел Херсона: один погибший и один раненый
Мужчина, 62 года, умер в херсонской больнице после ранений, полученных во время утреннего обстрела города. Еще один мужчина получил травмы во время атаки россиян на город в 10:45
Херсонщина: россияне атаковали из авиации Бериславский район
Российские войска нанесли авиаудары по Бериславскому району Херсонской области, повредив здания, но не ранив жителей. УНН сообщает о 89 обстрелах в регионе, в результате которых пострадали 5 человек, в том числе 2 детей.