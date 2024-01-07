Пограничники обнаружили большой плавучий объект, который двигался по Десне с территории россии

Пограничники Черниговщины обнаружили неизвестный крупногабаритный плавучий объект двигался по реке Десне с территории России в Украину. Об этом сообщили ГПСУ, пишет УНН.

Детали

Подозрительный крупногабаритный плавучий объект попал в поле зрения украинских охранников границы на Черниговщине.

Они следили за ним, пока сооружение не остановилось вблизи берега на украинской территории. Оказалось, что это понтонный мост, который до недавнего времени служил россиянам переправой.

Сейчас саперы установили, что обнаруженная металлоконструкция угрозы не несет.

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