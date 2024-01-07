Прикордонники виявили великий плавучий об’єкт, що рухався Десною з території росії

Прикордонники Чернігівщини виявили невідомий великогабаритний плавучий об’єкт рухався рікою Десною з території росії в Україну. Про це повідомили ДПСУ, пише УНН.

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Підозрілий великогабаритний плавучий об’єкт потрапив в поле зору українських охоронців кордону на Чернігівщині.

Вони стежили за ним, допоки споруда не зупинилася поблизу берега на українській території. Виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою.

Наразі сапери встановили, що виявлена металоконструкція загрози не несе.

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