БПЛА пограничников нанесли удары по оккупантам под Купянском и Бахмутом

На Купянском и на Бахмутском направлениях военные из Гвардии Наступления уничтожают оккупантов с помощью ударных-дронов. Как отрабатывают по российской пехоте нацгвардейцы показали в Госпогранслужбе, передает УНН.

Дроны пограничников ударно работают на всех направлениях. - говорится в сообщении ГПСУ.

Детали

В частности двух захватчиков украинские пограничники уничтожили на Купянском направлении. Об успешной операции по уничтожению вражеской пехоты "Стальной кордон" отчитался видео

Не менее результативная работа пограничников и вблизи Бахмута. По результатам умелой работы операторов ударных беспилотников, поражены две позиции оккупантов и уничтожена вражеская пехота.