БПЛА прикордонників завдали ударів по окупантах під Куп'янськом та Бахмутом

На Куп’янському та на Бахмутському напрямках військові з Гвардії Наступу нищать окупантів за допомогою ударних-дронів. Як відпрацьовують по російській піхоті нацгвардійці показали у Держприкордонслужбі, передає УНН.

Дрони прикордонників ударно працюють на всіх напрямках. - йдеться у повідомленні ДПСУ.

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Зокрема двох загарбників українські прикордонники знищили на Купʼянському напрямку. Про успішну операцію зі знищення ворожої піхоти "Сталевий кордон" прозвітував відео

Не менш результативна робота прикордонників й поблизу Бахмута. За результатами вправної роботи операторів ударних безпілотників, уражено дві позиції окупантів і знищено ворожу піхоту.