БПЛА прикордонників завдали ударів по окупантах під Куп'янськом та Бахмутом
Київ • УНН
Українські прикордонники використовували безпілотники для успішного виявлення та знищення російських військ у Куп'янську та Бахмуті. В рамках операції "Сталевий кордон" було знищено ворожу піхоту на обох ділянках.
На Куп’янському та на Бахмутському напрямках військові з Гвардії Наступу нищать окупантів за допомогою ударних-дронів. Як відпрацьовують по російській піхоті нацгвардійці показали у Держприкордонслужбі, передає УНН.
Дрони прикордонників ударно працюють на всіх напрямках.
Деталі
Зокрема двох загарбників українські прикордонники знищили на Купʼянському напрямку. Про успішну операцію зі знищення ворожої піхоти "Сталевий кордон" прозвітував відео
Не менш результативна робота прикордонників й поблизу Бахмута. За результатами вправної роботи операторів ударних безпілотників, уражено дві позиції окупантів і знищено ворожу піхоту.