Спецназовцы уничтожили российский комплекс орбитального подавления спутников "Тирада-2"

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Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
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Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

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Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
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Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

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В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
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В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

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Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  200558 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

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Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  231599 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

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Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  206066 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

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Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  197976 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

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Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  171808 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
3 января  •  191589 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

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Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
3 января  •  203909 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  207194 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  163211 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

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Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  330700 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

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ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  186352 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

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Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  342177 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

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