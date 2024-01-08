Украинские воины-спецназовцы уничтожили российский комплекс орбитального подавления спутников "Тирада-2" на Донецком направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный канал Сил специальных операций ВСУ.

Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на Донецком направлении обнаружили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "ТИРАДА-2",

говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что комплекс предназначен для вывода из строя спутников связи. россияне завершили его разработку осенью 2018 года, а уже весной 2019-го "ТИРАДА-2" была зафиксирована на территории оккупированной Луганской области.

Определив координаты вражеской цели, операторы ССО навели на нее огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате точного огневого поражения комплекс РЭБ уничтожен полностью, - сообщили спецназовцы.

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