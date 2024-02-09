Украинские прыгуны в воду завоевали бронзовые награды Чемпионата мира

Украинские прыгуны в воду Алексей Середа и Кирилл Болюх получили бронзовые награды чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в городе Доха в Катаре. Об этом сообщили в НОК Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в синхронных прыжках с 10-метровой вышки украинский дуэт в финале набрал сумму 406,47 балла, уступив лишь призерам Олимпийских игр - представителям Китая и Великобритании!

Отметим, что для 16-летнего Кирилла и 18-летнего Алексея это уже вторая совместная награда с мировых первенств. В июле прошлого года наш дуэт завоевал серебряные награды чемпионата мира в японском Фукуоке, чем гарантировал Украине лицензию в этой дисциплине на 🇫🇷Париж-2024 говорится в сообщении.

В НОК Украины поздравили спортсменов с отличным результатом на соревнованиях.

Прыгун Марусяк установил рекорд среднего трамплина на ЧМ