Українські стрибуни у воду вибороли бронзові нагороди Чемпіонату світу

Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Кірілл Болюх здобули бронзові нагороди чемпіонату світу з водних видів спорту, що триває у місті Доха у Катарі. Про це повідомили в НОК України, передає УНН.

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Зазначається, що у синхронних стрибках з 10-метрової вишки український дует у фіналі набрав суму 406,47 бали, поступившись лише призерам Олімпійських ігор — представникам Китаю та Великої Британії!

Відзначимо, що для 16-річного Кірілла та 18-річного Олексія це вже друга спільна нагорода зі світових першостей. У липні минулого року наш дует завоював срібні нагороди чемпіонату світу в японському Фукуоке, чим гарантував Україні ліцензію у цій дисципліні на 🇫🇷Париж-2024 йдеться у повідомленні.

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