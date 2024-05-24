Украинские пилоты после окончания учений на F-16 в США возвращаются в Европу для дальнейшей подготовки - Евлаш

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш прокомментировал завершение обучения украинских пилотов на самолетах F-16 на американской военной базе в Аризоне, отметив, что учебный процесс не завершается, пилоты возвращаются в Европу и будут готовиться дальше, чтобы в дальнейшем прибыть в Украину и продолжить выполнение своих задач. Об этом Евлаш заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

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"Конечно, что учебный процесс не завершается. Сейчас пилоты возвращаются в Европу и будут готовиться дальше, чтобы в дальнейшем прибыть в Украину и продолжить выполнение своих задач. На самом деле этот процесс постоянный, безостановочный. Готовятся не только пилоты, но и инженеры, которые будут выполнять свои задачи, делиться своим опытом с коллегами, чтобы эффективно отражать воздушное нападение противника", - сказал Евлаш.

Он отметил, что получение Украиной самолетов F-16 будет определенным усилением.

"Мы очень сильно нуждаемся в самолетах, в обновлении нашего авиационного парка. Сейчас, к сожалению, у нас советские самолеты. Однако, эти самолеты смогут усилить наше воздушное пространство в плане патрулирования. Они смогут выполнять другие задачи, например, наносить удары по переднему краю, по линии соприкосновения с противником", - добавил Евлаш.

Напомним

Первая группа украинских пилотов завершила обучение на самолетах F-16 на американской военной базе в Аризоне, что стало решающим шагом на пути к развертыванию современных истребителей американского производства в украинском небе.