Українські пілоти після закінчення навчань на F-16 у США повертаються до Європи для подальшої підготовки - Євлаш
Київ • УНН
Перша група українських пілотів завершила навчання на літаках F-16 на американській військовій базі в Арізоні, але процес підготовки ще не закінчився, оскільки вони повертаються до Європи, щоб продовжити підготовку до прибуття в Україну і продовжити виконання своїх місій.
Речник Повітряних сил Ілля Євлаш прокоментував завершення навчання українських пілотів на літаках F-16 на американській військовій базі в Арізоні, зазначивши, що навчальний процес не завершується, пілоти повертаються в Європу і будуть готуватися далі, щоб в подальшому прибути в Україну і продовжити виконання своїх завдань. Про це Євлаш заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"Звичайно, що навчальний процес не завершується. Зараз пілоти повертаються в Європу і будуть готуватися далі, щоб в подальшому прибути в Україну і продовжити виконання своїх завдань. Насправді цей процес постійний, невпинний. Готуються не тільки пілоти, а й інженери, які будуть виконувати свої завдання, ділитися своїм досвідом з колегами, аби ефективно відбивати повітряний напад противника", - сказав Євлаш.
Він зазначив, що отримання Україною літаків F-16 буде певним підсиленням.
"Ми дуже сильно потребуємо літаки, оновлення нашого авіаційного парку. Зараз, на жаль, у нас радянські літаки. Однак, ці літаки зможуть підсилити наш повітряний простір в плані патрулювання. Вони зможуть виконувати інші завдання, наприклад, наносити удари по передньому краю, по лінії зіткнення з противником", - додав Євлаш.
Нагадаємо
Перша група українських пілотів завершила навчання на літаках F-16 на американській військовій базі в Арізоні, що стало вирішальним кроком на шляху до розгортання сучасних винищувачів американського виробництва в українському небі.