Українські пілоти після закінчення навчань на F-16 у США повертаються до Європи для подальшої підготовки - Євлаш

ukenru
10:47 • 24059 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 40343 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 44456 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 61172 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 75938 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114316 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137535 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139611 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 246361 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171308 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
4 м/с
45 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 33753 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 54569 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 38079 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 41274 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 29267 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 246362 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 364677 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 379619 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 294774 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 367588 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 61918 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78414 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 89666 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 171629 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 174202 перегляди
Актуальне
Українські пілоти після закінчення навчань на F-16 у США повертаються до Європи для подальшої підготовки - Євлаш

Українські пілоти після закінчення навчань на F-16 у США повертаються до Європи для подальшої підготовки - Євлаш

Київ • УНН

 • 18406 перегляди

Перша група українських пілотів завершила навчання на літаках F-16 на американській військовій базі в Арізоні, але процес підготовки ще не закінчився, оскільки вони повертаються до Європи, щоб продовжити підготовку до прибуття в Україну і продовжити виконання своїх місій.

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш прокоментував завершення навчання українських пілотів на літаках F-16 на американській військовій базі в Арізоні, зазначивши, що навчальний процес не завершується, пілоти повертаються в Європу і будуть готуватися далі, щоб в подальшому прибути в Україну і продовжити виконання своїх завдань. Про це Євлаш заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"Звичайно, що навчальний процес не завершується. Зараз пілоти повертаються в Європу і будуть готуватися далі, щоб в подальшому прибути в Україну і продовжити виконання своїх завдань. Насправді цей процес постійний, невпинний. Готуються не тільки пілоти, а й інженери, які будуть виконувати свої завдання, ділитися своїм досвідом з колегами, аби ефективно відбивати повітряний напад противника", - сказав Євлаш.

Він зазначив, що отримання Україною літаків F-16 буде певним підсиленням.

"Ми дуже сильно потребуємо літаки, оновлення нашого авіаційного парку. Зараз, на жаль, у нас радянські літаки. Однак, ці літаки зможуть підсилити наш повітряний простір в плані патрулювання. Вони зможуть виконувати інші завдання, наприклад, наносити удари по передньому краю, по лінії зіткнення з противником", - додав Євлаш.

Нагадаємо

Перша група українських пілотів завершила навчання на літаках F-16 на американській військовій базі в Арізоні, що стало вирішальним кроком на шляху до розгортання сучасних винищувачів американського виробництва в українському небі.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаНовини Світу
yevropaЄвропа
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,288.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.83