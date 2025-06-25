Украинские легкоатлеты Никитин и Левченко завоевали золото и серебро на этапе Континентального тура в Чехии

Украинские легкоатлеты Дмитрий Никитин и Юлия Левченко отличились на этапах Континентального тура в Чехии: один завоевал "золото", другая – "серебро" и норматив на чемпионат мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

Детали

В чешской Остраве на этапе "золотой" серии Континентального тура Дмитрий Никитин победил в прыжках в высоту, преодолев планку 2 метра 24 сантиметра с первой попытки.

Хозяин соревнований Ян Штефела смог преодолеть этот барьер, но сделал это с третьей попытки - отметили в НОК.

В то же время планка на высоте 2 метра 28 сантиметров не покорилась ни одному из спортсменов.

"Поэтому благодаря меньшему количеству попыток на предыдущей высоте, украинец стал победителем этапа!" – отметили в сообщении.

Следующим важным соревнованием для Никитина станет командный чемпионат Европы-2025, где он заменит Олега Дорощука в составе национальной сборной. Турнир состоится в Мадриде с 27 по 29 июня.

На другом чешском этапе – в Брно, который относится к "серебряной" серии Континентального тура, отличилась Юлия Левченко. Она показала результат 1 метр 98 сантиметров, что стало для нее лучшим за последние два года.

Благодаря этому она не только завоевала серебряную медаль в секторе для прыжков в высоту, но и выполнила квалификационный норматив на чемпионат мира-2025! - сообщили в олимпийском комитете.

За победу Левченко боролась с австралийкой Николой Олислагерс.

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