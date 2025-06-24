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Украинец Дышук завоевал бронзу на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Игорь Дышук завоевал бронзовую медаль на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике в Ташкенте. Это его дебют на соревнованиях такого уровня, где он набрал 13,400 балла в упражнении "конь-махи".

Украинец Дышук завоевал бронзу на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике

Украинец Игорь Дышук выиграл бронзовую медаль на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике, который состоялся в Ташкенте. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в течение 18–21 июня в Ташкенте (Узбекистан) проходил этап Кубка мирового вызова по спортивной гимнастике, участие в котором приняли 68 спортсменов из 14 стран, в том числе 6 представителей Украины.

Бронзовую медаль в упражнении "конь-махи" завоевал Игорь Дышук — для украинца это был дебют на соревнованиях такого уровня. Судьи оценили его выступление в финале в 13,400 балла, что позволило ему подняться на третью ступень пьедестала

- говорится в сообщении.

Напомним

Людмила Лузан завоевала четыре награды на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. Это повторение ее собственного достижения 2021 года, что подтверждает ее лидерство в Европе.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

спорт
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