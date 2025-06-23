Українська каноїстка Людмила Лузан здобула 4 нагороди на на чемпіонаті Європи

Українська каноїстка Людмила Лузан здобула чотири нагороди на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное, підтвердивши свій статус однієї з найкращих спортсменок континенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

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Як наголосили у збірній, "Людмила Лузан – серед лідерів Європи!"

"Дворазова срібна та бронзова призерка Олімпійських ігор здобула 4 медалі на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное, повторивши власне досягнення 2021 року", – зазначили у НОК.

Йдеться про чотири дисципліни, в яких Лузан фінішувала з нагородами: 500 м, каное-одиночка; 200 м, каное-одиночка; 200 м, каное-двійка (з Іриною Федорів); 500 м, каное-двійка (з Іриною Федорів).

"В активі Людмили вже 12 медалей континентальних першостей: 4 золоті, 6 срібних, 2 бронзові", – уточнили у Національному олімпійському комітеті.

Нагадаємо

За підсумками континентального чемпіонату Україна розділила п’яту позицію у медальному заліку з Чехією.

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