Украинская каноистка Людмила Лузан завоевала 4 награды на чемпионате Европы

Украинская каноистка Людмила Лузан завоевала четыре награды на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, подтвердив свой статус одной из лучших спортсменок континента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

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Как подчеркнули в сборной, "Людмила Лузан – среди лидеров Европы!"

"Двукратная серебряная и бронзовая призерка Олимпийских игр завоевала 4 медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, повторив собственное достижение 2021 года", – отметили в НОК.

Речь идет о четырех дисциплинах, в которых Лузан финишировала с наградами: 500 м, каноэ-одиночка; 200 м, каноэ-одиночка; 200 м, каноэ-двойка (с Ириной Федорив); 500 м, каноэ-двойка (с Ириной Федорив).

"В активе Людмилы уже 12 медалей континентальных первенств: 4 золотые, 6 серебряных, 2 бронзовые", – уточнили в Национальном олимпийском комитете.

Напомним

По итогам континентального чемпионата Украина разделила пятую позицию в медальном зачете с Чехией.

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