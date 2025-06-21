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Украинские юниоры завоевали три золотые медали на чемпионате мира по подводному спорту

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Юниорская сборная Украины завоевала три золотые медали в первый день чемпионата мира по подводному спорту, проходящего в греческом

городе Хиос. Елизавета Гречихина, Вероника Воробьева и команда в эстафете 4х100 стали чемпионками.

Украинские юниоры завоевали три золотые медали на чемпионате мира по подводному спорту

Три золотые медали в первый день соревнований – так начала юниорская сборная Украины выступление на чемпионате мира по подводному спорту (плавание в ластах, бассейн) в городе Хиос (Греция). Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Подробности

"Золото" завоевали:

  • Елизавета Гречихина (50 м ныряния – 16.63);
    • Вероника Воробьева (1500 м в ластах, рекорд Украины среди юниорок – 13:27.93);
      • Анна Яковлева, Вероника Воробьева, Майя Горенок, Елизавета Гречихина (эстафета 4х100, рекорд Украины среди юниорок – 2:41.61).

        Соревнования продлятся до 24 июня.

        Напомним

        Министерство молодежи и спорта Украины, Спортивный комитет Украины и Федерация подводного спорта призвали отстранить российских "нейтральных" атлетов Екатерину Михайлушкину и Алексея Федкина от участия в XII Всемирных играх в Чэнду, Китай. Установлено, что упомянутые спортсмены и их тренер являются членами Центрального спортивного клуба армии РФ.

        Украинские шпажистки завоевали золото чемпионата Европы19.06.25, 20:43 • 2784 просмотра

        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

        спорт
        Греция
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