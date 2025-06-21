Украинские юниоры завоевали три золотые медали на чемпионате мира по подводному спорту

Три золотые медали в первый день соревнований – так начала юниорская сборная Украины выступление на чемпионате мира по подводному спорту (плавание в ластах, бассейн) в городе Хиос (Греция). Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

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"Золото" завоевали:

Елизавета Гречихина (50 м ныряния – 16.63);

Вероника Воробьева (1500 м в ластах, рекорд Украины среди юниорок – 13:27.93);

Анна Яковлева, Вероника Воробьева, Майя Горенок, Елизавета Гречихина (эстафета 4х100, рекорд Украины среди юниорок – 2:41.61).

Соревнования продлятся до 24 июня.

Напомним

Министерство молодежи и спорта Украины, Спортивный комитет Украины и Федерация подводного спорта призвали отстранить российских "нейтральных" атлетов Екатерину Михайлушкину и Алексея Федкина от участия в XII Всемирных играх в Чэнду, Китай. Установлено, что упомянутые спортсмены и их тренер являются членами Центрального спортивного клуба армии РФ.

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