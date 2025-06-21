Українські юніори завоювали три золоті медалі на чемпіонаті світу з підводного спорту

Три золоті медалі у перший день змагань – так розпочала юніорська збірна України виступ на чемпіонаті світу з підводного спорту (плавання в ластах, басейн) у місті Хіос (Греція). Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.

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"Золото" здобули:

Єлизавета Гречихіна (50 м пірнання – 16.63);

Вероніка Воробйова (1500 м у ластах, рекорд України серед юніорок – 13:27.93);

Анна Яковлева, Вероніка Воробйова, Майя Горенок, Єлизавета Гречихіна (естафета 4х100, рекорд України серед юніорок – 2:41.61).

Змагання триватимуть до 24 червня.

Нагадаємо

Міністерство молоді та спорту України, Спортивний комітет України та Федерація підводного спорту закликали відсторонити російських "нейтральних" атлетів катерину міхайлушкіну та олексія федкіна від участі у XII Всесвітніх іграх у Ченду, Китай. Встановлено, що згадані спортсмени та їхній тренер є членами Центрального спортивного клубу армії рф.

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