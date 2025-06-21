Українські юніори завоювали три золоті медалі на чемпіонаті світу з підводного спорту
Київ • УНН
Юніорська збірна України завоювала три золоті медалі у перший день чемпіонату світу з підводного спорту, що проходить у грецькому місті Хіос. Єлизавета Гречихіна, Вероніка Воробйова та команда в естафеті 4х100 стали чемпіонками.
Три золоті медалі у перший день змагань – так розпочала юніорська збірна України виступ на чемпіонаті світу з підводного спорту (плавання в ластах, басейн) у місті Хіос (Греція). Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.
Деталі
"Золото" здобули:
- Єлизавета Гречихіна (50 м пірнання – 16.63);
- Вероніка Воробйова (1500 м у ластах, рекорд України серед юніорок – 13:27.93);
- Анна
Яковлева, Вероніка Воробйова, Майя Горенок, Єлизавета Гречихіна (естафета
4х100, рекорд України серед юніорок – 2:41.61).
Змагання триватимуть до 24 червня.
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