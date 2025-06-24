Українець Дишук здобув бронзу на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики

Українець Ігор Дишук виграв бронзову медаль на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики, який відбувся у Ташкенті. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

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Зазначається, що упродовж 18–21 червня у Ташкенті (Узбекистан) відбувався етап Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики, участь у якому взяли 68 спортсменів із 14 країн, зокрема 6 представників України.

Бронзову медаль у вправі "кінь-махи" здобув Ігор Дишук — для українця це був дебют на змаганнях такого рівня. Судді оцінили його виступ у фіналі в 13,400 бала, що дозволило йому піднятися на третю сходинку п’єдесталу - йдеться у повідомленні.

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