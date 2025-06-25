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Українські легкоатлети Нікітін і Левченко здобули золото та срібло на етапі Континентального туру в Чехії

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Дмитро Нікітін та Юлія Левченко відзначилися на етапах Континентального туру в Чехії. Нікітін здобув золото, а Левченко - срібло та норматив на чемпіонат світу.

Українські легкоатлети Нікітін і Левченко здобули золото та срібло на етапі Континентального туру в Чехії

Українські легкоатлети Дмитро Нікітін та Юлія Левченко відзначилися на етапах Континентального туру в Чехії: один здобув "золото", інша – "срібло" й норматив на чемпіонат світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Деталі

У чеському Острава на етапі "золотої" серії Континентального туру Дмитро Нікітін переміг у стрибках у висоту, подолавши планку 2 метри 24 сантиметри з першої спроби.

Господар змагань Ян Штефела зміг подолати цей бар'єр, але зробив це з третьої спроби

- зазначили в НОК.

Водночас планка на висоті 2 метри 28 сантиметрів не підкорилася жодному зі спортсменів.

"Тож завдяки меншій кількості спроб на попередній висоті, українець став переможцем етапу!" – наголосили в повідомленні.

Наступним важливим змаганням для Нікітіна стане командний чемпіонат Європи-2025, де він замінить Олега Дорощука у складі національної збірної. Турнір відбудеться в Мадриді з 27 по 29 червня.

На іншому чеському етапі – у Брно, який належить до "срібної" серії Континентального туру, відзначилася Юлія Левченко. Вона показала результат 1 метр 98 сантиметрів, що став для неї найкращим за останні два роки.

Завдяки цьому вона не лише здобула срібну медаль у секторі для стрибків у висоту, але й виконала кваліфікаційний норматив на чемпіонат світу-2025!

- повідомили в олімпійському комітеті.

За перемогу Левченко боролася з австралійкою Ніколою Оліслагерс.

Українець Дишук здобув бронзу на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики24.06.25, 09:44 • 1996 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Спорт
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