Украинские каратисты заняли третье общекомандное место на чемпионате Европы

Украинская молодежная сборная по каратэ заняла третье общекомандное место на чемпионате Европы в Польше. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Украинские спортсмены завоевали 13 медалей, среди которых четыре золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград. Чемпионами Европы стали Георгий Пицул (-75 кг, U21), Артем Алексеенко (+76 кг, юниоры), Валерия Сергаева (-50 кг, U21) и Максим Вечканов (-52 кг, кадеты).

Серебряные награды завоевали Наталья Осадчук (-61 кг, U21), София Галиевская (-54 кг, кадеты) и Дарья Дудка (61+ кг, кадеты). Обладателями бронзовых медалей стали Ульяна Баранова (-59 кг, юниоры), Дарья Булай (+66 кг, юниоры), Максим Стецив (-61 кг, юниоры), Вероника Котенко (-47 кг, кадеты), Евгений Федоров (-57 кг, кадеты) и Владислав Руденко (70+ кг, кадеты).

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